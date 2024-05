Dani Portela lança pré-candidatura a prefeita do Recife e deve perder liderança da oposição na Alepe

A- A+

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) deve perder em breve a condição de líder da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Desde o início da atual legislatura, em fevereiro de 2023, a deputada em primeiro mandato na Casa se uniu ao PSB e foi escolhida por unanimidade para liderar o grupo contrário à governadora Raquel Lyra (PSDB).

Com o lançamento, ontem à noite, de sua pré-candidatura à Prefeitura do Recife pela Federação PSOL-Rede, oficializa sua oposição também ao prefeito João Campos (PSB), que disputa a reeleição com ampla vantagem sobre outros nomes.

Rumores apontam a dificuldade de manter laços com os peessebistas. A deputada reconhece. “Meu desafio é entender que na Alepe eu tenho proximidade com o PSB, por ser oposição a Raquel Lyra. Mas vou ser candidata a prefeita, fazendo oposição ao PSB, como sempre fiz.”

Explicou que, em fevereiro, na visita a Jorge, seu bebê com 4 meses, o prefeito questionou a possibilidade de o PSOL-Rede não lançar candidatura e apoiar o PSB. “Seria pedir para eu calçar um sapato dois números a menos que o meu. Não cabe.”

A oficialização da pré-candidatura ocorre no momento em que o deputado Túlio Gadêlha (Rede) insiste em disputar o cargo pela federação. Ao lado da dirigente estadual da Rede, Alice Gabino, a deputada negou racha entre os partidos.

“Rede e PSOL andam juntos. A gente tem tido problemas com um indivíduo. Eu tenho jogado o jogo pelas regras. Já o deputado escolheu outras regras, achando que é possível fazer comigo o que fizeram com ele no PDT.”

Com ou sem vice

"Ter a vice de João Campos é o que menos importa. Acho que a gente tem que discutir ideias, o que é melhor pra cidade, pro futuro das forças progressistas do Recife e do Estado. Quero trabalhar por essa unidade", afirmou André Campos, assessor do BNB e pré-candidato a vereador pelo PT, em entrevista à Rádio Folha. Ele já conversou com líderes do PT e com o prefeito do Recife.

BNDES vai bem

Cotado para a Petrobras, após a saída de Jean Paul Prates, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, não quis falar sobre o assunto. Em Fortaleza, onde participou de evento com o presidente do BNB, Paulo Câmara, ele só respondeu: “O BNDES vai muito bem”.

Planos de saúde

A deputada federal Maria Arraes protocolou no Ministério da Saúde indicação para reavaliar regulamentações sobre cancelamento unilateral de planos de saúde. Iniciativa se deve ao aumento de casos de descontinuidade dos contratos pelas operadoras.

Brega

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para criação do Dia Nacional do Brega. De autoria do deputado federal Pedro Campos, a iniciativa visa fortalecer a cadeia cultural e econômica impulsionada pelo movimento brega.

Veja também

MÚSICA Twenty One Pilots: venda de ingressos para shows no Brasil começa nesta quinta-feira; veja preços