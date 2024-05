Depois de perder o Detran, desafio do PL de Pernambuco é reduzir insatisfação dos deputados

A- A+

Ter perdido o Detran para o Partido Progressistas não significa ter o Partido Liberal fora da gestão. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), deixou isso claro ontem ao considerar "naturais" as mudanças. "Reforma vai ser feita pontualmente no que for necessário. A gente tem feito isso desde o começo do Governo, na ideia de realocar pessoas para lugares mais adequados."

Não assegurou que o PL será contemplado. Mas não descartou. "A gente tem discutido sempre com os que compõem a base do Governo. O diálogo permanente vai permitir, no momento certo, fazer os anúncios necessários”,

O desafio do presidente do PL, Anderson Ferreira, e do deputado federal André Ferreira é acalmar os ânimos. Liberais reconhecem ser difícil manter a coesão na Assembleia Legislativa, que se complicou com as discussões sobre as faixas salariais na PM.

O Coronel Alberto Feitosa e o ex-policial Joel da Harpa sairão sempre em defesa da categoria. Feitosa tem feito discursos contundentes. Também é quase impossível controlar Abimael Santos quando existem reclamações como falta d'água no Agreste, por exemplo.

Mais comedido, o deputado Renato Antunes se mantém independente. Vez por outra não segue o Palácio, como na proposta de aumento do ICMS, e faz cobranças. O deputado Nino de Enoque é o único que tem votado sempre com o Governo.

Na Câmara Federal, a situação ficou mais delicada porque o deputado Coronel Meira apostou em rearrumar o Prorural e acabou perdendo os cargos que havia indicado. O deputado ficou chateado e já não teria o mesmo interesse de ajudar a gestão.

A expectativa agora é saber se a governadora estará disposta a contemplar o grupo dos Ferreiras sem que os integrantes do PL mudem de posição em plenário.

DANI PORTELA É PRÉ-CANDIDATA

O racha na Federação PSOL-Rede será oficializado hoje com o lançamento da pré-candidatura da deputada estadual Dani Portela (PSOL) à Prefeitura do Recife. O evento será hoje às 18h, na Casa Marielle Franco, sede do PSOL Recife, no Derby, dois meses depois de o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) oficializar a sua. O nome de Dani havia sido definido ano passado, no Congresso Municipal do PSOL, e aprovado por consenso pela federação este mês.

CONCURSO

O conselheiro do TCE-PE Ranilson Ramos formalizou ontem o início da auditoria especial que vai avaliar a nomeação dos aprovados em concurso para o cargo de professor do Estado. Os nomes constam do cadastro de reserva. Serão 30 dias para fazer o relatório e mais 30 para o julgamento.

VAQUINHAS

Pré-candidatos podem, a partir de hoje, começar a pedir, oficialmente, doações para campanha deste ano. De acordo com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Pablo Bismack, essa verba fica retida para ser usada durante as eleições.

