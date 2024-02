Depois de recorrer ao STF, governadora vai à Alepe mostrar a força que tem

A- A+

Em meio a uma nova crise com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto (PSDB), a governadora Raquel Lyra (PSDB) participa hoje da sessão de retomada dos trabalhos legislativos.

O gesto acontece uma semana depois de a chefe do Executivo ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal com ação de inconstitucionalidade, para derrubar pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Alepe no ano passado.

Pede a suspensão imediata de itens que havia vetado, entre eles o da divisão de recursos entre os Poderes, em caso de superávit no Estado, e o de junho como prazo máximo, este ano, para pagamento das emendas parlamentares.

A participação da governadora na sessão de hoje é prevista na Constituição, mas não obrigatória. Ela teria a opção de mandar representante ou simplesmente enviar uma mensagem. A estratégia de ir chega como um recado. Quer mostrar à Casa que, embora o problema exista, é pontual.

Em reserva, governistas alegam ter havido um acordo entre a gestora e o presidente da Alepe, para que os vetos feitos pelo Estado à LDO fossem mantidos. Na contramão, o deputado teria se articulado para derrubá-los, em defesa da autonomia do Poder Legislativo.

Antes de a sessão do dia 17 de outubro começar, anunciou seu posicionamento. Foram 30 votos contra e 10 a favor dos vetos. Além disso, dizem, ainda está magoado por não ter sido indicado pela governadora para dirigir o PSDB no Estado.

Deputados vêm defendendo a conversa como recurso melhor que o enfrentamento entre os Poderes, mas conhecem o perfil do presidente: discursos breves, contundentes. Preparado para a guerra. O de hoje já está pronto.

"Vamos trabalhar para consolidar nossa autonomia, buscando sempre o fortalecimento da relação entre os Poderes, mas sem deixar de lutar pela independência que a Casa conquistou", avisou. A sessão começa às 10h.

O roteiro das governadoras

Quem esteve na posse da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), como primeira presidente do Consórcio Nordeste, achou estranho a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), não ter ficado até o fim. Oficialmente não havia outra agenda. Mas foi a vice Priscila Krause que participou da assembleia da entidade. Na pauta, assuntos estratégicos para a região. Fátima Bezerra substitui o governador da Paraíba, João Azevedo. O mandato é de dois anos.



NORDESTE > O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, também esteve na posse de Fátima Bezerra, no Centro de Convenções de Natal e defendeu o elo institucional. “É muito importante consolidarmos essa aproximação para avançarmos na redução das desigualdades socioeconômicas”, ressaltou.



ATO > O Republicanos é o primeiro partido a oficializar apoio à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB). O evento terá a presença do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Às 16h30, no Moinho Recife Business, Centro da cidade.



FOLIA > A vereadora do Recife Cida Pedrosa (PCdoB) convida todo mundo para o bloco "É do xibiu". A partir das 16h, na Rua da Guia, Bairro do Recife. No kit, caneca e camiseta violetas, como no protocolo, e um fôlder com balanço dos três anos de mandato.

