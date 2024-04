A- A+

Depois do desenlace, um recomeço Ex-deputada Marília Arraes anuncia apoio à reeleição do prefeito João Campos após distanciamento

No mundo político alguns laços viram nós. Mas é certo dizer também que o inverso acontece e nós são transformados em laços. O apoio da ex-deputada federal Marilia Arraes (Solidariedade) ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciado ontem em nota à imprensa, e divulgado em seguida nas redes sociais, é a mais recente costura nessa rede eleitoral. Um passo hoje de olho em 2026.

Quem acompanhou o emaranhado na campanha de 2020 talvez não imaginasse aliados os primos que se enfrentaram em uma disputa acirrada, resolvida em segundo turno com 447.913 votos (56,27%) contra 348.126 (43,73%). Embora alimentados pelas ranhuras do pleito, um fio ideológico os une.

Nunca estiveram distantes das raízes. Marília na condição de neta, João Campos na de bisneto do ex-governador Miguel Arraes. Cercados por forças políticas, quase compondo uma árvore genealógica.

Um elo reforçado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, em 2022, juntou ambos no mesmo palanque, com Marília concorrendo ao Executivo estadual e ele, à Presidência da República.

"Mais do que uma aliança política, esta é uma união pelo Recife e por nossa gente. Sigo do lado onde sempre estive, do lado certo da história", disse Marília, em nota. "Esta aliança que selamos hoje é forte e prova que estamos juntos, do mesmo lado, para trazer novos avanços para o Recife e para a vida das pessoas", reforçou o prefeito em suas redes.

O acordo teve como cenário o bairro de Beberibe, Zona Norte da cidade, onde há um ano a prefeitura investiu R$ 3,8 milhões na área de encostas e no mês passado fez intervenções urbanas, aplicando R$ 558,5 mil, na melhoria de ruas, escadarias e espaços públicos.

Os dois circularam pela comunidade e prometeram mais benfeitorias. No futuro.

REFORÇO NA LEGENDA

O ministro e presidente estadual do PSD, André de Paula, está fazendo valer os dias de férias. Em um giro pelo Sertão para filiações, esteve ontem em Custódia; Serra Talhada, onde o partido formalizou o apoio à prefeita petista Márcia Conrado e filiou cinco vereadores de sua base. Em Santa Cruz da Baixa Verde, levou o prefeito Irlando Parabólica a deixar o PSB. Hoje tem Pedra e Venturosa, no Agreste.

ALTERAÇÃO

Inicialmente anunciada para esta quarta-feira, a filiação do secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho, vai ficar para outro dia. O evento ainda precisa de ajustes e logo será marcado. Pré-candidatos a vereador também vão reforçar a legenda.

ESTRANHEZA

Eleito tendo como bandeira a defesa da causa animal, o deputado Romero Albuquerque (União Brasil) passou a abraçar o fim das faixas salariais da PM até 2025, contra o Governo. No projeto do Executivo, aprovado na CCLJ, a extinção se dá em 2026.

ELEGÂNCIA

Aos deputados que alegaram inconstitucionalidade do PL 1.671/2024, sobre as faixas salariais da PM, a relatora, deputada Débora Almeida (PSDB), sugeriu aulas de Direito Constitucional. "Ainda dá tempo de estudar".

Veja também

Trilha do inferno Narcotráfico da Colômbia lucra US$ 65 milhões com recorde de imigrantes na selva de Darién