Deputado Álvaro Porto adota nova postura e outro tom nos argumentos

Pessoal e politicamente, a relação não muda. Institucionalmente, existe outra postura do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto (PSDB). Depois do vazamento do áudio em que usou palavras de baixo calão - ao comentar o discurso da governadora Raquel Lyra (PSDB), na abertura dos trabalhos legislativos - o parlamentar mudou até o tom de voz. Parece mais tranquilo. "O Diazepan está fazendo efeito", brincou, na sessão de ontem à tarde, após entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

Mas continua contundente nas observações e cobranças. Reivindicou investimento nas polícias para reduzir a criminalidade. Elogiou a iniciativa do Executivo, que na segunda-feira reuniu representantes dos Poderes, para discutir ações que garantam segurança. Colocou a Alepe à disposição.

Suavizou até a decisão da gestora de judicializar, junto ao Supremo Tribunal Federal, os vetos que a Casa fez à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na terça juntou mais de 20 deputados. Resolveram cumprir o que for determinado pelo STF, sem recorrer da liminar já estabelecida. Segue cobrando diálogo.

Empolgado mesmo, o deputado está com os rumos do seu grupo político. Vai levar quase todos para o Republicanos. Estima que sejam mais de dez nomes a majoritária, além de candidatos a vereador. Dia 10 - número do partido - será de filiações.

Encabeçam a lista, a mulher e prefeita de Canhotinho, Sandra Paes, e o ex-prefeito Felipe Porto, que assumiu o escritório da Infraero em Pernambuco em novembro, com aval do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, até dia desses presidente da legenda.

O Republicanos também foi o primeiro partido a, oficialmente, anunciar apoio à reeleição do prefeito do Recife, João Campos. Álvaro Porto elogiou desempenho do ministro e, consequentemente, está mais perto do gestor do PSB, a quem enalteceu a administração. "Eu me aproximo das pessoas. Todos os deputados do PSB apoiaram minha candidatura à presidência da Casa", enfatizou.

UNIDOS PELA INFÂNCIA

A deputada Simone Santana (PSB) vai a Brasília em março para representar a Alepe em evento da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. A proposta é criar uma união de colegiados dedicados a crianças de zero a 6 anos, nas Assembleias Legislativas do Brasil. Pernambuco tem a contribuir com experiências como a criação do Orçamento Criança.



CORINGA

A nova presidente do IPA, a agrônoma Ellen Viégas, passou seis meses como secretária de Agricultura. Saiu do cargo para dar espaço ao Podemos, com Cícero Moraes. Comenta-se que estreitou a relação com a governadora Raquel Lyra e está à disposição.



HOSPITAIS

A Alepe solicitou ao TCE auditoria especial para apurar a falta de insumos nas unidades de saúde administradas pelo Governo do Estado. A proposta é do deputado Sileno Guedes (PSB), vice-presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social.

