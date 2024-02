Deputado arregaça as mangas em busca de pautas positivas para o Estado

A- A+

Ele poderia ser o presidente da Assembleia Legislativa ou o líder do Governo na Casa de Joaquim Nabuco. Mas é na condição de presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça que o deputado Antônio Moraes (PP) decidiu fazer uma vez por semana um discurso em defesa da administração de Raquel Lyra (PSDB).

Ex-secretário de Segurança, o delegado começou sua saga ontem. Escolheu o ponto mais nevrálgico: a violência. Aproveitou o balanço da Defesa Social para mostrar que Pernambuco teve o Carnaval mais tranquilo dos últimos tempos. "Segurança Pública é um assunto sério que precisa de planejamento e investimento", argumentou.

A oposição ironizou. Os deputados Sileno Guedes e Waldemar Borges, do PSB, observaram que o cenário apresentado se assemelha ao da Dinamarca, país do Leste europeu considerado um dos mais seguros.

"O PSB quer que as coisas deem certo no Estado. É padrão do PSB melhorar aquilo que recebe", declarou Sileno, após o líder do Governo, Izaías Régis, dizer que o "PSB não tem jeito e não aceita Raquel Lyra”. Os deputados Diogo Moraes e Gleide Ângelo, também do PSB, reforçaram as críticas

O liberal Alberto Feitosa elogiou a coragem de Moraes. "É muito difícil defender essa desarrumação e um governo que fez a primeira reunião para discutir segurança um ano e um mês após ter começado."

O presidente da CCLJ reagiu. Destacou que ninguém pode cobrar da governadora solução para todos os problemas no primeiro ano de gestão. Débora Almeida, Cleiton Collins e Renato Antunes sustentaram o posicionamento de Moraes. "Eu acredito no Governo. Não porque é de Raquel Lyra, mas porque acredito em Pernambuco", enfatizou Antunes.

Mesmo após 46 minutos de discurso e apartes, a maioria contrários, Moraes não considerou ser difícil defender a administração. Ressaltou apostar em Raquel Lyra e reconhecer os esforços da governadora. Na próxima semana voltará à tribuna. Vai expor as obras de recuperação de estradas e relatar o que já foi entregue ou está perto de ser concluído.

Jogada de mestres

Alessandra Vieira, ex-candidata a vice de Miguel Coelho ao Governo, se filiou ao PL e é pré-candidata a prefeita de Santa Cruz do Capibaribe, única cidade do Estado em que o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu vitorioso nas últimas eleições. Lá, o deputado Edson Vieira (União Brasil), marido de Alessandra, se juntou ao PL de Anderson Ferreira para tirar do páreo o atual prefeito, Fábio Aragão, rompido com o PP de Eduardo da Fonte. A ex-deputada já ganhou o apoio dos Progressistas.



MADURO > O vereador do Recife Marco Aurélio Filho, em entrevista à Radio Folha FM 96,7, anunciou que vai filiar-se ao Partido Verde no dia 11 de março. Após muitas conversas, decidiu esperar a janela partidária, a partir do dia 6, e sair do PRTB. Já colocou o nome à disposição para presidir a legenda na cidade.



CIDADANIA > O Ministério Público inaugura hoje, às 15h, a Rádio MPPE. Inicialmente serão 12 programas sobre atividades ministeriais, música, literatura, dicas de saúde. A Agência Radioweb fará a difusão pela internet e 113 rádios. O estúdio fica na Rua do Imperador, bairro de Santo Antônio, no Recife.



POLÊMICA > Relator do projeto que regulamenta o trabalho de motoristas e entregadores via aplicativos, o deputado Augusto Coutinho recebeu representantes do setor em Brasília. Eles são contra a fixação de um valor por hora trabalhada, proposta pelo Governo Federal. Juntos ao deputado, tentam uma alternativa.

