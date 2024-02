A- A+

Dias de folia que entram na cabeça e acabam nos pés, sem deixar de mirar as urnas Presidente do PT escolheu Pernambuco para passar o Carnaval. Chega na sexta e fica até a quarta

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, quer entrar na folia e desembarca no Recife amanhã com o marido, o deputado Lindberg Farias (PT-RJ). Ao lado da senadora Teresa Leitão (PT), vai marcar o passo pelas ruas do Recife e pelas ladeiras de Olinda. Não vem apenas para reverenciar a animação dos foliões. Haverá espaço para articulações políticas e algum descanso.

Nas Olindas, a presidente do PT descamba pelos becos, passando pelos bares. Vai comemorar os 44 anos do partido, amanhã (9). No pique do frevo, pretende juntar-se a outros petistas no "Feitiço da Estrela".

"O bloco enche as ladeiras de luta e animação e este ano homenageia a nossa resistência. Sempre foi diferenciado. A luta não está dissociada da alegria", anuncia a senadora Teresa Leitão. O bloco se concentra na sede do Afoxé Alafin Oyó, na Rua do Sol, bairro do Carmo, a partir das 17h.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), cotada para ser candidata a prefeita no município, é esperada pelo grupo. E faz parte das conversas.

Na mistura colorida da massa, evidencia a importância nacional da aliança com o anfitrião no Recife, o prefeito João Campos (PSB). Ano passado, quando esteve na cidade, a presidente nacional do PT disse não vislumbrar outra composição para 2024 na capital pernambucana a não ser o partido na condição de vice, na chapa pela reeleição do gestor. Recado reforçado pelo presidente Lula na última visita ao Estado, em janeiro.

No Sábado de Zé Pereira o prefeito abre as portas do camarote para recepcionar a petista. Vai mostrar o desfile do maior bloco do mundo e avisar que, embora este ano traga mensagem de paz, vestido de renascença e com sombrinha de frevo pulsando no coração, o Galo também é de briga. A definição do nome para ocupar a vice de João Campos só deve mesmo acontecer depois de reunião com o presidente Lula, em Brasília.

Para não perder o feitiço do frevo que é pernambucano, na manhã de ontem (7), Gleisi Hoffmann esteve com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. O encontro serviu para afinar os clarins de Momo, que devem ecoar o ano inteiro, entre os trabalhos parlamentares e as eleições municipais. A petista se despede no melhor da festa, quando chega a quarta-feira (14).

Grande no Carnaval, Gigante no Respeito

A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos estimula os foliões a respeitarem as diferenças e não praticarem atos de racismo, capacitismo, violência contra idosos e LGBTfobia. "Nessa época, aumentam muito os casos e queremos incentivar as pessoas a denunciar", explica o secretário-executivo, Jayme Asfora. Atendimento pelo 3182-7665 ou pelo Disque 100.



CIDADES IRMÃS > Este ano, pela 1ª vez, Olinda e Recife abrem oficialmente os festejos de Momo no mesmo dia. Na Marim dos Caetés a abertura na quinta já é tradicional. A capital foi que ampliou a festa. A governadora Raquel Lyra prestigia o evento do aliado, o professor Lupércio Nascimento.



ROTEIRO > O sábado será do Galo; o domingo dos papangus, em Bezerros. A segunda, dos maracatus em Nazaré, e Olinda de novo. O Carnaval da governadora termina em Aliança, na terça. O secretário Daniel Coelho acompanha tudo.



RECESSO > Dias de descanso e folia. A coluna volta na quinta (15) assinada pela jornalista Jamille Coelho. Retorno na segunda (19). Até já.

