Eduardo Bolsonaro aposta na ascensão da direita tendo o pai à frente Deputado acredita que inelegibilidade do ex-presidente será derrubada com nova composição do TSE

Na perspectiva da ascensão da direita no Brasil, incluindo a Região Nordeste, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, aposta no crescimento da bancada do Partido Liberal no Congresso e na possibilidade de derrubar a inelegibilidade do pai.

Para isso, acredita na nova composição do Tribunal Superior Eleitoral em 2026, com os ministros Cássio Nunes, no comando, e André Mendonça, na vice-presidência.

"Aí teremos uma composição minimamente equilibrada, bem diferente de 2022, quando Lula foi retirado da cadeia, e só teve chance porque existe um tribunal todo parcial que segue cumprindo a missão dada", observou.

Segundo Eduardo Bolsonaro, a única possibilidade de haver um julgamento justo é que ele não passe pelas mãos do ministro Alexandre Moraes. "Por que meu pai está inelegível. Por roubar? Se ele tivesse roubado, estaria elegível igual está agora José Dirceu (PT)."

Registra que há inquéritos abertos contra apoiadores do ex-presidente que não passaram sequer pelas mãos do Ministério Público. "Tentaram calar a gente, falando que a gente era racista, sexista, nazista, misógino, xenófobo, tudo de ruim e não deu certo."

Contabiliza que antes de 2018, o PSL de Bolsonaro tinha três deputados federais. Depois da eleição de 2018 chegou a 52 e hoje são 99 parlamentares, o maior partido da Câmara. "Em 2026 seremos o maior partido na Câmara e no Senado", projeta.

O deputado fez palestras sobre marketing digital na política e na sociedade em Gravatá, no Agreste, e no Recife e reuniu os principais líderes do PL no Estado.

Ampliando o leque

Três dias após apresentar o Compaz a aliados, o prefeito do Recife João Campos (PSB) recebeu 14 prefeitos e quatro pré-candidatos para conhecerem o Programa Parceria. A iniciativa envolve projeto, material e orientação do poder público às comunidades, que participam com mão de obra. Entre os convidados, o presidente da Amupe, Marcelo Gouveia (Podemos), base da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Outro lado

O deputado Jarbas Filho e o senador Fernando Dueire não apareceram no anúncio de Rafael Arruda (MDB) como pré-candidato a vice de Elias Gomes (PT) em Jaboatão. Respeitaram a decisão do MDB de apoiar João Campos (PSB), mas seguem ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Planos

O advogado Carlos Costa, irmão do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, representou o Republicanos no evento em que o PSB oficializou apoio a Elias Gomes. É candidatíssimo a deputado em 2026.

Recifense

Natural de São José de Espinharas (PB), o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, recebe hoje o título de Cidadão Recifense. A proposição é do vereador Felipe Alecrim (Novo). Às 18h, na Câmara Municipal.

