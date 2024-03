Em discurso emocionado, Priscila Krause dá injeção de ânimo na equipe do Governo

A- A+

Um ano e três meses compartilhando a administração de Pernambuco com a governadora Raquel Lyra (PSDB), a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) faz discursos incisivos com alguma frequência. Nenhum como o de ontem, durante a celebração do Dia Mundial da Água e do anúncio de R$ 52 milhões em obras para melhorar o abastecimento.

Espalhou emoção e injeção de ânimo no mapa da Região Metropolitana, área que inicialmente será contemplada com os serviços e onde está sua principal base eleitoral.

Conhecida pela determinação e marcada pela postura combativa, enquanto esteve na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa, no papel de oposição, abraçou no Governo de Pernambuco a missão de não deixar críticas e reclamações paralisarem as iniciativas.

"Você, Raquel Lyra, já é, mas será reconhecida em breve como a governadora das creches, porque está cuidando da primeira infância. Você é a governadora das estradas, porque mais de 600 milhões de reais rodam nesse estado para recuperar a malha viária. Você é a governadora das águas, porque acelerou a Adutora do Agreste e está colocando água na torneira dos pernambucanos", reforçou, citando dona Biu e se emocionando com a história dela.

Severina Josefa de Oliveira, moradora do Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife, é uma das já beneficiadas com as ações. Nesta etapa, outras comunidades do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão serão contempladas, totalizando 500 mil pessoas.

Ainda durante sua fala, que durou pouco mais de 11 minutos, Priscila Krause anunciou o lançamento do Mães de Pernambuco na segunda-feira (25). Promessa de campanha, o programa atinge 100 mil mulheres vulnerabilizadas e que têm filhos com até 6 anos. Elas receberão R$ 300 mensalmente.

"Você é a governadora das mães de Pernambuco, porque vai dar a elas o mínimo de dignidade."

A governadora da educação, a governadora da saúde, a governadora da segurança ficarão para os próximos discursos.

CONQUISTAS DE UMA VIDA

Comandando a pasta de Recursos Hídricos em cinco governos diferentes, o secretário Almir Cirilo vibra como estreante ao ver projetos saírem do papel. A Barragem Panelas II está em obras; a de Gatos, em licitação e o projeto de Igarapeba, em análise. Os serviços devem começar ainda este ano.



DOSE DUPLA

Pré-candidata a prefeita de Olinda, a secretária de Desenvolvimento Econômico Mirellla Almeida se filia ao PSD na terça. Ao lado do prefeito Lupércio Nascimento, na sigla desde setembro, vai reforçar o partido do ministro André de Paula. O ato será no Colégio São Bento.



DESTINOS

Em menos de uma semana, três vereadores do Recife migraram para o PSB: Almir Fernando, ex-PCdoB, e Andreza Romero e Eriberto Rafael. Os dois últimos estavam no PP, partido que ainda não sabe se fica com o prefeito João Campos ou com a governadora Raquel Lyra.

