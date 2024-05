A- A+

Em evento para licitação de creches, Mendonça Filho mostra relação estreita com o Governo do Estado Deputado elogia atuação de Raquel Lyra e Priscila Krause e aposta em ações amplas para a educação

Em um discurso que durou seis minutos, o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) sinalizou ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), que para tê-lo na base do Governo, em apoio a sua reeleição, será necessário ampliar as articulações políticas.

O parlamentar saiu de Brasília ontem diretamente para o Palácio do Campo das Princesas. Fez questão de prestigiar o lançamento da licitação para construção de 51 novas creches e pré-escolas em 42 municípios, três deles suas bases eleitorais: Belo Jardim, Bezerros e Vertentes, todos no Agreste.

Ex-ministro da Educação de 2016 a 2018, lembrou ter dado atenção especial ao Estado e estabelecido com a governadora, na época prefeita de Caruaru, convênios de expansão educacional na Capital do Agreste.

Não poupou elogios à gestora que ajudou a eleger, aderindo à campanha no segundo turno de 2022. No primeiro, foi às ruas com o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), hoje parceiro de João Campos e uma das pontes na estratégia de torná-lo aliado.

"A governadora Raquel vai marcar sua passagem pelo Governo do Estado acentuando políticas sociais relevantes na área de saúde, no combate a violência, e na área transformadora da educação", exaltou.

Reverenciou também a vice-governadora, com quem mantém amizade de longas datas: "Este ato marca sua característica e a da minha querida amiga Priscila Krause de sensibilidade para a área social".

E vislumbrou um cenário positivo, apostando que a atuação do Governo não vai se restringir à educação infantil. "Há de se ter reforço no ensino fundamental e na educação de nível médio. Vai seguir na direção de uma conquista que já é pernambucana: a de colocar o Estado entre os mais representativos em qualidade de educação".

O deputado já disse que anunciará sua decisão no "tempo certo". E ontem informou que continua conversando. Com todo mundo.

Adversários no mesmo espaço

O evento de licitação das creches reuniu maioria dos gestores dos 42 municípios contemplado, incluindo adversários. De Serra Talhada, a prefeita Marcia Conrado e o deputado Luciano Duque. De Igarassu, a prefeita Elcione Ramos e o deputado Mário Ricardo. De Garanhuns, o prefeito Sivaldo Albino e o deputado Izaías Régis, que falou como líder do Governo. O prefeito do Recife, João Campos, foi representado pelo secretário Fred Amancio. Saiu com uma creche e a promessa de outras nove, como pediu.

Escolhidos

O prefeito Jogli Uchôa e o deputado Joaquim Lira, por Araçoiaba; Paulo Batista e Antônio Moraes, por Itamaracá; e o prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino, eram só alegria. No Grande Recife, os três municípios terão suas primeiras creches.

Disputa

A governadora Raquel Lyra assina hoje, no Sertão, ordem de serviço para recuperar a PE-560, em Bodocó. O deputado Jarbas Filho e o senador Fernando Dueire dizem ter articulado o serviço. A deputada Socorro Pimentel lembra que pediu a obra em abril de 2023

Etarismo

Em live no Instagram, o deputado estadual Aglailson Victor (PSB), 28 anos, anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Vitória. Alegou ser jovem e prometeu seguir o exemplo do avô Zé do Povo. O atual prefeito, Paulo Roberto (MDB), tem 63 anos.

