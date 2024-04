Filiação de quatro secretários deixa o PT mais longe da condição de vice na chapa de João Campos

A- A+

Em vez de dois, são quatro os secretários do prefeito do Recife, João Campos (PSB), filiados a partidos que compõem sua base de governo e viram opção para a vaga de vice na reeleição. Depois de a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas, ir para o MDB e o secretário de Planejamento, Felipe Matos, filiar-se ao Republicanos, ontem foram anunciados que a secretária de Finanças, Maíra Fischer, ingressou no União Brasil e o chefe de gabinete, Victor Marques, que tem status de secretário, entrou no PCdoB.

Com a estratégia, o prefeito se aproxima mais do União Brasil, que tem, desde setembro do ano passado, o deputado licenciado Antônio Coelho na Secretaria de Turismo, em um movimento articulado com o irmão e ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho.

O desafio de Miguel, anunciado por ele mesmo em entrevista à Rádio Folha, é conquistar o deputado Mendonça Filho, presidente do União no Recife, mas aliado da governadora Raquel Lyra (PSDB), adversária de João Campos e com quem deverá disputar o Governo do Estado em 2026.

As filiações riscam a exclusividade do Partido dos Trabalhadores de disputar a vice. Mais que isso. Contemplaria o PT sem prestigiá-lo diretamente. Uma possível indicação de Victor Marques envolveria a Federação Brasil da Esperança, da qual o PT faz parte com o PCdoB e o PV. Os petistas estão divididos entre o deputado Carlos Veras e o assessor da Secretaria de Relações Internacionais Mozart Sales.

Os quatro secretários, filiados no prazo final, têm perfil semelhante. São todos afinados com o prefeito, reconhecidos como bons gestores e conhecem a realidade do Recife. João Campos pode até trocar o Palácio do Capibaribe pelo Palácio das Princesas sem que a gestão na capital pernambucana perca a continuidade.

PRESENTE AO GOVERNANTE

Em visita ao então prefeito do Recife em exercício, desembargador Ricardo Paes Barreto, na segunda, o senador Fernando Dueire (MDB) o surpreendeu com o livro "Conselhos aos Governantes", editado pelo Senado, com textos de pensadores como Platão, Isócrates e Maquiavel. “Esses conselhos são os que eu quero!”, afirmou o presidente do TJPE.



VIDA NOVA

"O PV teve um crescimento significativo durante a janela partidária. Ele praticamente não existia. Agora passou a existir de fato", declarou o deputado Joaquim Lira, em entrevista à Rádio Folha.FM 96,7. Ele avalia que perdas foram supridas por novas adesões.



RETRATAÇÃO

O deputado Romero Albuquerque pediu desculpas por se exaltar e bater na mesa, dia 2, na CCLJ. Reconheceu o desrespeito com Antônio Moraes na discussão sobre faixas salariais na PM.



ENERGIA

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Alepe aprovou a criação de grupo de trabalho para fiscalizar os serviços da Neoenergia. A situação na zona rural é preocupante.

