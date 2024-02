A- A+

Gleisi Hoffmann chega ao Recife na quinta e participa da abertura do Carnaval da cidade Presidente nacional do PT também vai a Olinda, na sexta

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, chega ao Recife na tarde da próxima quinta-feira (08/02/24). Vem com o companheiro, o deputado federal Lindberg Farias (PT-RJ).

Participam, na noite da quinta-feira, da abertura do Carnaval na capital pernambucana, que este ano terá um dia a mais. Na sexta (9), estarão em Olinda, no bloco do PT “Feitiço da Estrela” . Comemoram o aniversário de 44 anos do partido.

A vaga para a vice do prefeito do Recife, João Campos (PSB), deve estar na pauta. A deputada, que visitou o Estado no ano passado, já avisou não enxergar outro cenário na capital pernambucana a não ser o da legenda ocupando este espaço nas eleições deste ano.

A decisão, no entanto, não deve ser tomada agora. Porque ainda deve acontecer, nas próximas semanas, um encontro entre o prefeito e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando a indicação deverá ser sacramentada.

Nos bastidores, ganha força o nome do médico Mozart Sales, assessor especial do Ministério das Relações Institucionais. No Diretório Municipal, a primeira instância das discussões, ele tem 70% dos votos.

O nome do deputado federal Carlos Veras, um dos líderes da bancada pernambucana na Câmara, também está no páreo.



