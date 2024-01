Governadora Raquel Lyra aposta em avanços ambientais com instalação da Escola de Sargentos no Estado

A- A+

Em sua primeira agenda pública após uma semana em recesso, a governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou que mais do que perdas ambientais, a Escola de Sargentos em Pernambuco representará um avanço para o setor. O empreendimento será anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sexta-feira segundo dia de sua visita ao Estado.

"Mais que uma visita, ele vem anunciar boas entregas", avalia. "A gente tem o compromisso do Governo Federal de que não haverá perdas ambientais. Muito pelo contrário, haverá ganhos. E a gente tem discutido isso num grupo de trabalho com diversas secretarias, o Fórum Socioambiental de Aldeia e o Ministério da Defesa", declarou.

Hoje à tarde, representantes do Estado e do Exército detalham o projeto. O presidente do Fórum Socioambiental de Aldeia, Herbert Tejo, vai acompanhar a apresentação. "Um grupo de trabalho foi instalado, mas não houve construção de um acordo. O Exército ainda não concordou em iniciar o reflorestamento antes de desmatar. Vamos saber o que eles têm a dizer", argumentou.

As entidades estão curiosas em ouvir o que, de fato, o presidente Lula vai divulgar e de que forma. A Escola de Sargentos representa um montante de R$ 1,8 bilhão.

Ontem, a governadora registrou ainda que o presidente Lula garante amanhã a retomada da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, indicando o segundo trem em Suape. "A previsão é de algo em torno de R$ 5 bilhões de investimento e a geração de 10 mil vagas de empregos diretos." As obras devem começar até março.

As declarações aconteceram em frente ao Palácio das Princesas, após a entrega de 12 viaturas ao Corpo de Bombeiros. Cinco para o Grande Recife, e uma para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão e mais Fernando de Noronha. Secretários, prefeitos e os deputados Izaías Régis, João de Nadegi e Socorro Pimentel participaram do evento.

Aula de cidadania

O professor Ricardo Alexandre de Almeida Santos, paraibano de Campina Grande, tomou posse ontem como procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC) para o biênio 2024-2026. Na Assembleia Legislativa, quebrou o protocolo, desceu do púlpito e não discursou. Deu uma aula em defesa da democracia, a partir da preservação da harmonia e autonomia dos poderes. Ele substitui o procurador Gustavo Massa.



SUBSTITUTOS > Na posse do MPC, o deputado Joaquim Lira representou o presidente da Alepe, Álvaro Porto. O secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, a governadora Raquel Lyra; e a assessora Teresa Duere, a vice-governadora Priscila Krause.



DEMANDAS > Em Palácio, a deputada Socorro Pimentel reforçou as cobranças para o Sertão do Araripe, entre elas, duas viaturas dos Bombeiros, reforma e mais serviços no hospital da região; início das obras da maternidade e a Adutora de Negreiros, prevista no PAC do Governo Federal.



COMPROMISSO > O vereador e líder do Governo João Campos, Samuel Salazar, destacou a importância do Programa Mãe Coruja Recife, que completa 10 anos. Prometeu acelerar a tramitação do projeto transformando a iniciativa em Lei Municipal.

Veja também

EQUADOR "Caímos muito baixo", diz chanceler equatoriana em Davos