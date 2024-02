A- A+

Governadora Raquel Lyra traz PDT para a base e mexe no cenário político-eleitoral Mudanças aproximam a gestora do presidente Lula e estremecem destinos em Caruaru

A ida do PDT para o Governo Raquel Lyra (PSDB) não reforça sua base na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O partido não elegeu nenhum deputado estadual em 2022. Mas aponta que, diferentemente do que muitos comentam, a governadora tem desatado nós, feitos alinhavos e costuras políticas. Antes de tudo, a deixa mais próxima ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sigla apoia o petista.

Com a indicação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para a recém-criada pasta da Criança e Juventude, a gestora manda outros recados. Faz a família Queiroz, tradicional em Caruaru, recuar da postura por vezes intransigente de não querer tê-la como aliada. O ex-deputado José Queiroz (PDT) é candidato à Prefeitura da Capital do Agreste.

Dá ao atual prefeito Rodrigo Pinheiro, seu vice duas vezes, resposta às portas que ele abriu para adversários dela no São João de 2022. Responde ainda às indecisões de em que legenda ficar. O prefeito negociou com o Partido Verde, namorou o Republicanos e até ontem continuava no PSDB.

Se apoiar o ex-prefeito José Queiroz, a governadora pode dificultar a reeleição do tucano. Não posicionar-se em Caruaru, cidade que administrou ao ser eleita e reeleita, é uma hipótese descartada por quem a conhece mais de perto.

Raquel Lyra diz mais. Depois de arrancar o PSD de André de Paula da base do prefeito do Recife, João Campos (PSB), tira outra legenda e, com ela, reduz, por enquanto, o tempo da propaganda eleitoral do adversário para o próximo pleito.

Ainda no cenário político-eleitoral na capital pernambucana, impulsiona a vice-prefeita Isabella de Roldão (PDT) a posicionar-se. A primeira mulher eleita vice no Recife contrariou orientação do partido e do prefeito e apoiou Raquel Lyra ao Governo do Estado no segundo turno de 2022.

Com poucas chances de ser novamente a candidata a vice para a reeleição, Isabella de Roldão tem optado pelo silêncio. A falta de posicionamento abriu brechas para vários tipos de comentários sobre seu destino político.

A Secretaria da Criança e da Juventude terá como titular o funcionário público federal Ismênio Bezerra, indicado pelo ministro Carlos Lupi e avalizado pelo secretário nacional de Previdência, Wolney Queiroz. A posse está marcada para as 12h de amanhã, no Palácio das Princesas.

Primeiro Carnaval com o protocolo 'Não é Não'

A deputada federal Maria Arraes destaca a importância de celebrar uma das festas mais populares e tradicionais do Brasil com o protocolo Não é Não em vigor. De coautoria da parlamentar, o protocolo foi instituído pela Lei Federal 14.786, sancionada pelo presidente Lula no fim de 2023. O novo marco legal traz uma série de medidas para prevenção à violência e proteção aos direitos das mulheres em casos de assédio e agressão. "O protocolo contribui para que o Carnaval mantenha a sua essência de festa inclusiva, que celebra a alegria e a liberdade", ressalta..

ANÁLISE O pleno do Tribunal de Contas julga hoje medida cautelar do conselheiro Eduardo Porto contra decisão da governadora Raquel Lyra, de convocar todos os servidores do Estado à disposição das prefeituras. A análise seria feita ontem pela 1ª Câmara do TCE, mas o conselheiro Rodrigo Novaes sugeriu levar ao pleno.

ESQUECIDO Autor da ação popular que impediu o INSS de vender o Parque da Jaqueira, o secretário-executivo de Justiça e Direitos Humanos, Jayme Asfora, não foi convidado para o evento de ontem. Por decisão da Justiça Federal, o espaço passou a pertencer definitivamente ao Recife.

