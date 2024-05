Governo de Pernambuco na mira de vereadores aliados ao prefeito João Campos

A- A+

Não bastam deputados aliados do prefeito do Recife, João Campos (PSB), atacarem a gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB) na Assembleia Legislativa.

Parlamentares vinculados ao gestor também têm se valido da tribuna na Câmara de Vereadores para cobrar pautas de responsabilidade do Governo de Pernambuco. Nos últimos meses, abastecimento d'água, segurança pública e saúde no Estado viraram alvo de críticas na Casa de José Mariano.

Em conversa com o deputado Pedro Campos (PSB), irmão do prefeito, nas redes sociais, o vereador Rinaldo Júnior, vice-líder do Governo, diz que a concessão da Compesa, proposta pelo Estado, é privatização.

Recém-filiado ao PV, Victor André Gomes explorou dados da violência e alfinetou: "O Pacto pela Vida (programa no Governo de Eduardo Campos) foi jogado na lata do lixo. Existe uma ingerência abominável da segurança pública".

Na terça-feira, Aline Mariano (PSB) criticou, com base em matéria da TV Globo, um corte do Estado de R$ 1,2 bilhão para a saúde. "A saúde dos pernambucanos está jogada à própria sorte".

Já o presidente do PV no Recife, Marco Aurélio Filho, abraçou os três temas. Ao mesmo tempo em que defende comunidades ataca a gestão da governadora, principal adversária do prefeito, já com vistas às eleições de 2026.

O vereador criou o projeto #CadêMinhaÁgua, para cobrar o cumprimento do calendário de abastecimento. Também fez pronunciamento sobre o avanço da violência. "Apesar de ser uma pauta estadual quem sofre na ponta é quem sempre nos procura. A segurança está entregue a não sei quem", justificou.

Na terça aprovou a criação de um grupo de trabalho para fiscalizar a lista de espera de famílias recifenses por UTIs pediátricas e neonatais da rede estadual por problemas respiratórios. Ontem, ao lado da vereadora Natália de Menudo (PSB), visitaram o Hospital Barão de Lucena. Foi a primeira ação do GT.

Provocação sobre mobilidade

Em um movimento inverso, o deputado Renato Antunes (PL) que se diz independente, mas tem votado com o Governo, provocou audiência pública na Câmara do Recife. Ex-vereador, juntou-se ao vereador Felipe Alecrim para cobrar do prefeito João Campos explicações sobre um binário no Ipsep. A obra, segundo o deputado, custa R$ 40 milhões e não tem prazo para terminar. "Destruiu o bairro, está acabando com o sossego dos moradores e com o comércio local".

Turismo

Para além de uma reunião do grupo de tecnologia e inovação do G20, principal fórum de cooperação econômica com representantes de 20 países, o evento é um estímulo ao turismo. A aposta é do presidente da Empetur, Eduardo Loyo, da governadora Raquel Lyra e da ministra Luciana Santos. O encontro vai até amanhã, no Cais do Sertão, Bairro do Recife.

Clima de eleição

A sessão de ontem na Alepe foi aberta com a presença de 12 dos 49 parlamentares. O quórum é de 10. A ordem do dia acabou sendo retirada porque para votação o regimento exige 25 presentes. Não haverá sessão hoje. Agora só segunda (27).

