João Campos conversa com Mendonça Filho e espera sua decisão Caminho do prefeito do Recife foi pavimentado pelo grupo Coelho que tem boa relação com o deputado

Não será por falta de tentativas que o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) ficará fora da base do prefeito João Campos (PSB). Com o caminho pavimentado pelo grupo Coelho, de Petrolina, o gestor do Recife, por iniciativa própria, procurou diretamente o parlamentar. Conversaram durante duas horas e meia. Sobre o Recife, as eleições de 2026, o cenário nacional.

O prefeito aposta que as divergências políticas fiquem para trás, como aconteceu em setembro do ano passado, quando o ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), o deputado federal Fernando Filho, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho e o deputado licenciado Antônio Coelho, que assumiu a Secretaria de Turismo do Recife, oficializaram apoio ao peessebista. Todos do União Brasil.

Ex-secretário, ex-ministro, ex-governador, Mendonça Filho apoiou Miguel Coelho ao Governo do Estado, no primeiro turno de 2022. No segundo, defendeu a candidatura de Raquel Lyra (PSDB) e Priscila Krause (Cidadania), aliada histórica e ao lado de quem está até hoje. O prefeito e o grupo Coelho sabem do peso político do parlamentar em terceiro mandato. Foram 76.022 votos no último pleito e uma trajetória de forte atuação.

Em março, depois de muitos entraves, o deputado acabou reconduzido ao comando do União no Recife e vem mantendo com os Coelho uma relação afinada. O grupo, que comunicou os passos da composição com João Campos no ano passado, torce para que todos estejam juntos em breve. Continuam trabalhando para isso e respeitando qualquer que seja a decisão do parlamentar, que já avisou haver o tempo certo para anunciar os caminhos a seguir.

O União Brasil tem o terceiro maior tempo de rádio e TV. Perde apenas para o PL e para o PT.

VIDA PARA O PV

Defensor de que seja da federação PT, PV e PCdoB a vaga para vice do prefeito João Campos, o deputado federal e presidente estadual do PV, Clodoaldo Magalhães, apontou o vereador do Recife Marco Aurélio Filho e o deputado Gilmar Júnior como nomes possíveis. Em entrevista à Rádio Folha, disse que o partido, que tinha quatro diretórios, começa a ganhar vida. Organiza 80 comissões provisórias mais de 60 vereadores e cinco candidaturas a prefeituras.

PRIORIDADE

Três secretários de Estado e diretores da Compesa, Adepe, Grande Recife e Cehab saíram dos seus postos para o Complexo Administrativo da Prefeitura de Jaboatão. Passaram a tarde ouvindo demandas do prefeito e candidato à reeleição, Mano Medeiros (PL). Na lista, entre outros pedidos, construção de barragem, moradias, contenção de encostas e recuperação de rodovias;

GUARDIÃO

O superintendente parlamentar Álvaro Mendonça negou que nos bastidores o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto (PSDB), venha articulando investidas contra o Governo, expondo outros parlamentares. "Ao contrário. Ele sempre se expôs em defesa dos pares e da autonomia da Casa", retrucou.

