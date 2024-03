João Campos toma as rédeas da reeleição

A- A+

Ao afirmar que tem até as convenções - de 20 de julho a 5 de agosto - para definir quem ocupará o lugar de vice em sua chapa à reeleição, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), aponta que caberá a ele a condução do processo. Evitou afirmar ter discutido o assunto com o presidente Lula, quando se reuniram na quinta-feira. "É sempre uma alegria poder estar com o presidente, conversar sobre o Recife, Pernambuco e o Brasil", declarou.



Sinalizou que não vai ceder a pressões, como sonham líderes do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco. Pouco adianta o PT abrir inscrições para vice. Na sexta-feira passada, o deputado federal Carlos Veras e o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais Mozart Sales firmaram um documento como possíveis candidatos à vaga majoritária. Como prevê o deputado estadual João Paulo (PT), essa será mesmo uma decisão entre João Campos e Lula.



Ontem à noite, o prefeito avisou estar disposto a ouvir todos os partidos. Ressaltou a legitimidade de cada um e assegurou respeito às diversas opiniões. Oficialmente, além do PSB e dos que integram a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Republicanos e Avante apoiam sua reeleição.



Enquanto cuida do Recife, João Campos não deixa o PSB correr solto. Tem participado das filiações que referendam sua reeleição. Embora sempre diga estar focado em administrar a cidade, os nomes que chegam abrem também portas para 2026. Ontem foram o prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha, e o vereador do Recife Eriberto Rafael, filho do deputado Eriberto Medeiros (PSB).

Votar sem saber em quê

Em um mesmo dia, a Câmara do Recife aprovou moção de repúdio e voto de aplausos ao presidente Lula. O líder da oposição, vereador Alcides Cardoso (PSDB), aproveitou um cochilo dos petistas e dos governistas e protestou contra a declaração do presidente que comparou a guerra em Israel com o Holocausto. Após puxão de orelha da Prefeitura do Recife, aliados do presidente correram para aprovar voto de aplauso a Lula pela defesa do povo palestino.



JUNTOS

Marco Aurélio e Marco Aurélio Filho estão agora no PV. O pai estava no PSB desde 2022, quando disputou uma vaga para a Assembleia Legislativa. O vereador do Recife sai do PRTB para reforçar a legenda com a qual já tem pautas em comum.



SEM VOZ

No ato de filiação de nomes de várias regiões do Estado (o número não foi divulgado), o PV não abriu espaço a nenhum pré-candidato. Deu voz a líderes do PT, do Republicanos, ao deputado João de Nadegi (PV) e à representante nacional da sigla Shirley Araújo.



SEM BRILHO

O presidente estadual do PV, deputado federal Clodoaldo Magalhães, quer o partido consolidado em Pernambuco. Diz não precisar ser protagonista. Fica satisfeito com a condição de coadjuvante, ao lado da estrela petista. PT, PV e PCdoB formam uma federação.

