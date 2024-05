João Paulo Lima e Silva: o candidato dos sonhos da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra

A- A+

Um discurso afiado contra o PSB, vinculando o partido aos bolsonaristas na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Uma defesa ferrenha ao projeto do Executivo que extingue de forma escalonada as faixas salariais na Polícia Militar, desde a chegada da proposta à Casa, passando pela votação e repercussão.

A movimentação do deputado estadual João Paulo nas últimas semanas, reforçada em seu discurso ontem na tribuna, ampliou a proximidade que o parlamentar tem construído junto à governadora Raquel Lyra (PSDB) desde o ano passado.

Ampliou também os sonhos da gestora de tê-lo no primeiro escalão ou mesmo de ser o candidato à Prefeitura do Recife.

Ainda ontem, por indicação da Mesa Diretora da Alepe, o deputado participou pela primeira vez da reunião comandada pela gestora para avaliação semanal do Juntos pela Segurança.

Poderia ter recusado, mas disse estar na Casa para trabalhar. Na condição de suplente da Comissão de Segurança da Alepe, teve direito à voz. Dentro do próprio partido tem-se sentido sozinho e isolado, como já admitiu.

Sugeriu ao Governo um olhar mais humanizado para a corporação e ações de cidadania, como as que acompanhou na Colômbia, e no México, voltadas prioritariamente à população mais pobre. Apontou para uso, entre outros espaços, o Memorial Arcoverde, em Olinda, e o Colégio Santos Dumont, em Boa Viagem.

O nome de João Paulo, que aparece em pesquisas espontâneas mesmo sem ter-se colocado como candidato, seria um dos poucos a abrir a possibilidade de levar a eleição no Recife para o segundo turno.

Muito mais que os do deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) e do secretário de Turismo, Daniel Coelho (PSD), juntos. Hoje ambos representam mais aperreio que solução para a governadora.

O ex-prefeito nega qualquer disposição neste sentido. Diz apenas que trabalha para garantir a governabilidade.

Costuras em Olinda

Vice-presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa reforçou a pré-candidatura do vereador Vinicius Castello à Prefeitura de Olinda. Humberto se reuniu com Vinicius ontem e defendeu a unidade das forças progressistas em torno do nome do vereador. Para o senador, Vinicius representa renovação e possui identificação direta com o presidente Lula, cujo apoio deve influenciar na eleição no município.

Posicionamentos

"Esse tipo de debate não é afeito à tribuna do Senado", declarou a senadora Teresa Leitão ao saber que o deputado João Paulo

alegou ser fundamental a senadora reconsiderar sua postura sobre posições diferentes no PT. "Ele falou na Alepe eu teria que responder no Senado."

Prestígio

Na tribuna do Senado, o presidente da Amupe e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, defendeu a desoneração da folha dos municípios e disse ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que ele é o herói dos prefeitos. O senador se opôs à contribuição previdenciária de 20%.

Guarda armada

A Câmara do Recife aprovou por 15 votos a 6 requerimento do vereador Alcides Cardoso (PL) para armar a Guarda Municipal. Teve voto favorável até de Osmar Ricardo, do PT, partido da base de João Campos. O prefeito pode acatar ou não a indicação.

