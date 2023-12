Luciana Santos quer o PCdoB repetindo a história em Olinda na eleição de 2024

A- A+

O nome dela aparece nas rodas de conversa e em pesquisas eleitorais como a opção mais forte na disputa pela Prefeitura de Olinda. A situação ainda não está fechada porque no caminho existem um ministério e muitas articulações.

Mas a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), tem o cenário desenhado, independentemente de quem venha a concorrer em 2024, no município do Grande Recife.

Esboça que as forças mais à esquerda estão ocupando seus espaços. O PSB no Recife, com João Campos para a reeleição. O PT em Jaboatão dos Guararapes, com Elias Gomes. E o PCdoB em Olinda.

"O nosso campo político precisa ganhar as eleições. E eu considero que pelo legado que a gente construiu, meu papel será muito importante na vitória lá, e onde a gente puder ajudar. Olinda historicamente tem uma influência maior do PCdoB", ressaltou a ex-prefeita da Marim dos Caetés (2001-2008), durante entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

Não citou nomes, mas diz apostar em filiações ao partido para marcar presença no 3º maior colégio eleitoral do Estado. "Nós fizemos uma reunião de trabalho, olhando o cenário nacional. O presidente Lula quer que a gente tenha possibilidade de concorrer nas cidades maiores", registra, lembrando que as eleições de 2024 são uma prévia das eleições de 2026.

"E nós temos que alterar a correlação de forças no Brasil. Ainda estamos em desvantagem nas principais cidades brasileiras." Acredita que o pleito será polarizado mais uma vez e lembra ser necessário entender a existência de um bolsonarismo sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2032.

Presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, em janeiro assume a presidência da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), hoje comandada pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-SP).

Em seu primeiro ano como ministra, fez 11 viagens internacionais, seis delas integrando a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Viajou para trocar ideias e estabelecer cooperação técnica com outras nações. Também para ficar mais perto dos brasileiros que deixaram o país em busca de oportunidades. Quer trabalhar com eles de alguma forma.

Combate à seca

Mesmo em recesso legislativo, o deputado Jarbas Filho (MDB) fez uma indicação ao Governo do Estado para ajudar no combate à seca no interior de Pernambuco. Pediu que o Executivo viabilize junto ao Governo Federal a comercialização imediata do milho para alimentar o gado nos municípios pernambucanos. A ideia é oferecer alternativas que garantam o sustento do povo sertanejo.

ACERVO O secretário-executivo de Direitos Humanos, Jayme Asfora, comemora o empenho de R$ 100 mil de emenda parlamentar do deputado João Paulo (PT) para a climatização total do Memorial da Democracia de Pernambuco, no Sítio Trindade. Este ano, mais de seis mil pessoas visitaram o espaço.

EXTRA Os vereadores do Recife levaram 24 minutos, em três sessões, para aprovar projeto do Executivo que concede benefícios fiscais a empresas de manutenção de aeronaves. Em segunda votação, recebeu 29 votos. Nenhuma abstenção, discussão ou voto contrário.

