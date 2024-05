A- A+

Luciano Duque lança pré-candidatura a prefeito de Serra Talhada e implode relação com Marília Arraes Deputado desafia a vice-presidente nacional do Solidariedade e se apresenta sem o aval do partido

Com a cara e a coragem, o deputado estadual Luciano Duque (Solidariedade) oficializa hoje sua pré-candidatura a prefeito de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. Sem o aval da vice-presidente nacional do partido e líder principal da legenda no Estado, Marília Arraes, a iniciativa não tem valor jurídico e deve implodir a relação com a ex-deputada federal e ex-candidata ao Governo de Pernambuco.

O vínculo entre os dois anda estremecido desde o resultado da eleição de 2022, quando Marília Arraes saiu derrotada e Duque acabou se aproximando da governadora eleita, Raquel Lyra (PSDB). A aliada de antes teria ficado irritadíssima e se distanciado.

Ex-prefeito da Capital do Xaxado por duas vezes (em 2012 e reeleito em 2016), o deputado quer mostrar a força que tem. Na eleição de 2022, para o primeiro mandato legislativo, obteve 61.411 votos, a maioria em Serra. É líder da bancada na Assembleia Legislativa e benquisto pelos pares. Lembra que a legenda não tem candidato em Serra e, como filiado ao partido, tem o direito de disputar.

Quem acompanha sua trajetória avalia que a jogada é de mestre. Não espera autorização de Marília Arraes, e antecipa-se ao anúncio, previsto para 1º de junho, de apoio da ex-deputada à reeleição da prefeita Márcia Conrado (PT), ex-secretária de Saúde, sua cria política e com quem está rompido.

Coloca-se como "traído duplamente" na história e fica livre até para apresentar um outro nome, já que provavelmente não terá a legenda. Nos bastidores, comenta-se que uma opção é lançar Miguel Duque, seu filho e presidente do Podemos Jovem.

Hoje Luciano Duque pretende reunir os dois vereadores que lhe são fiéis - Ronaldo de Deja e Vandinho da Saúde - e a maioria dos 60 pré-candidatos a vereador. Será no auditório do Posto do Vale do Ipsep, na Academia das Cidades, em Serra Talhada, às 10h.

Sonho da casa própria

O Governo de Pernambuco doou cinco terrenos para construção de 594 moradias no Recife, em Olinda e Paulista. Ontem, a governadora Raquel Lyra (PSDB) visitou a ocupação Presente de Deus, em Água Fria, Zona Norte da capital. A comunidade será uma das contempladas com 64 residências e o público não recebe o Bolsa Família..

Desoneração

O senador Fernando Dueire (MDB) se reuniu com o relator do projeto de desoneração da folha dos municípios, senador Jaques Wagner (PT). Tem trabalhado pela manutenção do benefício para cidades com até 156 mil habitantes e conquistou o reconhecimento dos prefeitos.

Undime

Secretários de Educação de 150 dos 184 municípios pernambucanos se reúnem segunda e terça para discutir desafios da gestão. O evento, promovido pelo Fórum Extraordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-PE), começa às 8h, no Beach Class, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

