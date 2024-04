Lula e Pernambuco: uma relação de mão dupla

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sabe em que solo pisa. Em casa, se reconhece em cada pernambucano. Sua linguagem é clara e chega com facilidade aos mais de 3,6 milhões que o elegeram em 2022, no Estado. Na cidade de Arcoverde, porta do Sertão, inaugurou a estação elevatória da Adutora do Agreste.

"Vocês acreditam em Deus?Acreditam em milagre? Se vocês não tivessem fé, jamais teriam votado em um pernambucano sem diploma, era um milagre para acontecer. Um retirante que saiu daqui para não morrer de sede hoje anuncia água", disse, deixando muitos emocionados.

Era só o começo de uma conversa que surpreendeu no final. Desceu do palco e cumprimentou o povo. Abraçou, acenou, beijou, segurou o rosto das gentes entre as mãos. Na cidade, conquistou 28.536 votos (74,46% do eleitorado, em 2022). Ontem a retribuição se deu em forma de hino tocado na sanfona, coco raiz, sandália de madeira, chapéu de palha e gritos de "Lula, guerreiro do povo brasileiro".

Horas depois, estava em Goiana, na Mata Norte. E reverenciou o Estado. "Pernambuco nunca teve a primazia de agora. Você pensa que a Bahia é que é importante?", perguntou ao ministro Rui Costa. "Você pensa que é o Amapá que é importante?", indagou a Valdez Góes. "Você pensa que é São Paulo?", dirigiu-se a Alexandre Padilha.

E fez as contas: Pernambuco tem cinco ministros - três estavam no evento: André de Paula, Luciana Santos e Silvio Costa Filho. José Mucio não compareceu. "E temos o advogado-geral da União (Jorge Messias). o cara que defende o Estado contra a ganância de quem quer ganhar dinheiro fácil. E vocês têm o presidente da República", enfatizou.

Com a inauguração da fábrica de medicamentos na Hemobrás, prometeu fazer do Brasil um país soberano na produção de vacinas, insumos, remédios. Transformá-lo em polo industrial da saúde para competir com qualquer país do mundo. Prospectou.

PELEJA VIRA FELICIDADE

Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Hemobrás, instalada na Assembleia Legislativa em 2017, a então deputada e hoje vice-governadora, Priscila Krause, viu sua luta valer a pena. Em uma disputa política, Pernambuco quase perde a empresa para o Estado do Paraná. Com a fábrica de medicamentos em Goiana, a vice exalta o potencial da região e sabe que a briga está só começando.



EM DOBRO

Após prestigiar o prefeito João Campos (PSB), sancionando no Recife a lei que institui o Sistema Nacional de Cultura do Brasil, o presidente Lula anuncia hoje pela manhã a liberação de R$ 49,7 milhões para obras nas encostas. Mais de 700 famílias serão beneficiadas.



SIMBÓLICO

Ex-ministro da Saúde e um dos criadores do projeto da Hemobrás, o senador Humberto Costa teve o reconhecimento do presidente Lula e da ministra da Saúde, Nísia Trindade, na inauguração da empresa, em Goiana.

