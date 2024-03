Lula, João Campos e a espera pela indicação a vice-prefeito do Recife

A- A+

As negociações para indicação de um vice petista no Recife estão apenas começando. A reunião entre o presidente Lula e o prefeito João Campos, na última quinta-feira, esteve longe de ser conclusiva. Indicativos apenas de que o cenário não se resume à capital pernambucana.

Antes de pensar no território onde conquistou 56% dos votos, o presidente mira em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Lá, o imbróglio ainda inclui o PDT.

Além disso, o gestor do Recife não tem pressa. Aliados lembram que até em 2020, quando ocupava o segundo lugar nas pesquisas, João Campos definiu a vice na véspera da convenção, e só no dia anunciou. Hoje em situação mais confortável, a celeridade fica mais distante.

A única coisa certa após a reunião entre os dois líderes é que se fortalece a queda de braço entre o senador Humberto Costa e a senadora Teresa Leitão pelo comando do PT em Pernambuco. E, mirando no Recife, pela indicação do vice de João Campos.

A senadora defende o médico Mozart Sales, assessor na Secretaria de Relações Institucionais do Governo Lula. O senador, o deputado federal Carlos Veras, um dos líderes da bancada na Câmara. Ambos ainda desconhecidos da maioria recifense. Obedecendo a um rito partidário, os dois firmaram seus nomes ontem na lista de majoritários.

Comenta-se que Teresa Leitão não chegou à Câmara Alta para ser 'subsenadora'. Esta semana fez questão de divulgar ter conversado com Lula e se tornado ponte para o diretório no Recife. A pedido do presidente, a reunião que hoje bateria o martelo sobre o vice terá outros caminhos. Avaliar conjuntura, homologar nomes à vereança, prorrogar inscrições.

Enquanto isso, o senador coordena o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), está na vice-presidência do PT nacional e faz articulações de Brasília ao interior pernambucano.

ONDE ESTÁ JOÃO PAULO?

No ato de inscrição de Mozart Sales à vaga de vice, o presidente do PT Recife, Cirilo Mota, interrompeu a fala da senadora Teresa Leitão para registrar a presença do deputado João Paulo. Mas ele já não estava. Na sala, alguém gritou: "Deve ter ido encontrar Raquel Lyra". Próximo à governadora, o parlamentar nem sabia do evento. Foi à sede do partido referendar o nome de Carlos Veras.



DEFESA

O deputado Alberto Feitosa (PL) nega ter cometido qualquer tipo de violência contra a deputada Rosa Amorim (PT). Sugere a quem tem dúvida assistir à sessão da Alepe de quinta-feira (14): alepe.pe.gov.br



INTERIORIZAÇÃO

O secretário-executivo de Direitos Humanos, Jayme Asfora, levou o Balcão de Direitos para o Sertão esta semana. E comemora a emissão de segundas vias de 622 documentos.



FUTURO

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, será o entrevistado do Roda Viva, segunda (18), às 22h, pela TV Cultura. O programa é apresentado pela jornalista Vera Magalhães.

