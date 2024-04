Mais que nomes, é o perfil para vice de João Campos que está em jogo

A- A+

A filiação de dois secretários da Prefeitura do Recife a partidos da base do Governo João Campos (PSB) aponta para a ampliação do leque de nomes na discussão pela vaga de vice na chapa à reeleição. No sábado, último dia para vínculos partidários, com vistas ao pleito deste ano, o secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital, Felipe Matos, inscreveu-se no Republicanos, e a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas, no MDB.

Com isso, o prefeito sinaliza ao Partido dos Trabalhadores que a vaga tão almejada pela legenda não está garantida, como até ontem acreditava o presidente estadual do PT, deputado Doriel Barros. "Eu só escuto que é importante para João Campos e para o Recife ter o PT na vice. Eu também considero que, para nossa luta política, a junção PT e PSB é natural", disse em entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

Os dois nomes indicam o perfil desenhado pelo gestor, que, embora não admita, articula a candidatura ao Governo estadual em 2026. São secretários com características arrojadas e da extrema confiança do prefeito. Tanto quanto João Campos, conhecem os projetos em andamento e o que está previsto para a cidade. A continuidade da gestão, em tese, seria facilitada. Estar em sintonia é fundamental, diferentemente, dizem, das indicações do PT: o deputado Carlos Veras e o assessor da Secretaria de Relações Institucionais Mozart Sales.

Desde o começo da gestão na mesma pasta, Marília Dantas tem pouco mais de 40 anos de idade. Por suas mãos, passam todos os projetos estruturais do Recife. O economista Felipe Matos, 33 anos, também está desde o início. Veio da iniciativa privada e hoje coordena, entre outros, o projeto de concessão dos parques públicos. Ainda cabem a sua pasta discussões sobre as parcerias público-privadas (PPPs).

Talvez a vaga de vice não fique com nenhum dos dois. Mas a filiação de ambos é outro recado. Em vez de pensar no que querem os partidos, é necessário antes pensar do que o Recife necessita.

OLHAR MAIS HUMANIZADO

O prefeito do Recife em exercício, desembargador Ricardo Paes Barreto, devolve hoje as chaves da cidade ao prefeito João Campos. Assumiu o cargo na quinta-feira, tirou o paletó e foi às ruas. Entregou obras e viu de perto algumas necessidades do povo. Considera menos complicado presidir o Tribunal de Justiça. Volta ao Judiciário com outro olhar sobre a cidade.



AGRADECIMENTOS

Paes Barreto disse ontem, na entrega da ampliação de creche no Barro, Zona Oeste do Recife, que o procurador-geral da cidade, Pedro Pontes, e o secretário de Governo, Aldemar Santos, o Dema, o “carregaram nas costas nos últimos dias e não deixaram faltar nada”.



INDEFINIÇÃO

Desde que assumiu o diretório do PSB no município, em novembro, a deputada Gleide Ângelo diz estar à disposição do partido para disputar a Prefeitura de Olinda. O que falta agora é a legenda decidir que caminho vai abraçar.

