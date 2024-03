A- A+

Marconi Perillo bota o pé na estrada para tonificar a grife PSDB Presidente do partido aposta na gestão Raquel Lyra e diz que ela é independente para fazer parcerias com o Governo Lula

Se depender do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o partido não vai morrer tão cedo. E manterá em seus quadros a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), a quem atribui o protagonismo da legenda junto a outros dois governadores: Eduardo Leite (RS) e Eduardo Riedel (MS). "Eles são uma demonstração de que é possível (quebrar a polarização entre lulistas e bolsonaristas)", registrou o tucano, em visita ontem à Folha de Pernambuco.

Decidido a manter o partido na oposição ao Governo Federal, Perillo não vê com estranheza a proximidade da governadora ao presidente Lula. "Ela tem total independência para celebrar todas as parcerias necessárias pelo bem do Estado dela, independentemente do partido em nível nacional ser oposição", sustentou.

A governadora repassou a presidência estadual do PSDB ao empresário Fred Loyo em novembro. Argumentou estar sem tempo de conciliar os trabalhos do Estado com a reestruturação do partido. Embora nunca tenha admitido, comenta-se a possibilidade de ela deixar a legenda.

"Tenho visto as dificuldades e adversidades enfrentadas por Raquel Mas tenho visto também um esforço hercúleo dela para deixar as bases bem montadas e deslanchar", aposta, em uma breve análise da gestão.

Na presidência do PSDB há pouco mais de três meses, depois de 30 anos filiado à legenda, o ex-governador de Goiás tem o desafio de manter os bons nomes, ampliar o número de prefeitos - perdeu 186 dos 521 que elegeu em 2020 - e projetar o futuro.

De posse do legado e da história do partido, resolveu percorrer o país. "De longe não tem diagnóstico preciso", justifica, lembrando que o PSDB é uma grife e que o pecado talvez tenha sido manter a coerência.

PARA NÃO FAZER FEIO

A decisão do PT de abrir mão de candidatura própria e apoiar o nome de José Queiroz (PDT) a prefeito de Caruaru - noticiada em primeira mão pela repórter Larissa Rodrigues - deve sacolejar mais uma vez o cenário na Capital do Forró. A governadora deve reforçar o nome do sucessor, Rodrigo Pinheiro, para não perder a eleição na cidade, seu berço político e que administrou duas vezes.



SEM DESCANSO

Na reta final do período de filiações, o ministro da Pesca, André de Paula, estará em Pernambuco. Pediu férias de 21 de março a 6 de abril e pretende consolidar o PSD no Estado. A pré-candidata à Prefeitura de Olinda Mirella Almeida está na lista dos novos nomes. O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe recebeu o convite e deve decidir seu destino até amanhã.



EDUCAÇÃO

A promessa do Governo Lula de construir seis unidades do Instituto Federal em Pernambuco empolgou os deputados Doriel Barros (PT), Jarbas Filho (MDB), que tem abraçado a pauta, e Diogo Moraes (PSB), forte em Santa Cruz do Capibaribe, onde haverá um IF. Da tribuna, os três aplaudiram a iniciativa.

