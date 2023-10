A- A+

Miguel Coelho bota o pé na estrada para curar ressaca e pavimentar projetos Ex-prefeito de Petrolina retoma lives no Instagram, anuncia visitas a todas as regiões do Estado e cita 18 municípios onde pretende eleger prefeitos

O ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) decidiu estreitar os laços com o público, voltando a um recurso que utilizava durante a gestão da cidade e na campanha ao Governo do Estado: as lives pelo Instagram. Na primeira do ano, ontem à noite, alegou estar saindo da ressaca da última eleição.

Em breve avaliação dos primeiros meses da administração estadual destacou a necessidade de melhorar a segurança e pediu pressa na concessão da Compesa. "A Compesa precisa ter um parceiro privado para trazer investimento, fazer a distribuição, o tratamento da água e cuidar do saneamento."

Descartou a hipótese de ser candidato a prefeito da cidade sertaneja, apostando na reeleição de Simão Durando, seu vice e sucessor, creditando à gestão dele a aprovação apontada em pesquisas. Listou projetos e obras como o centro de convenções, o hospital das crianças, a Bacia do Jatobá, a orla, mutirões de cirurgia.

Prometeu botar o pé na estrada ainda este mês e retomar visitas a todas as regiões do Estado. Vai começar por Trindade, no Araripe. Seguirá pelo Sertão do São Francisco, Agreste e Zona da Mata. Na próxima semana estará no Recife.

Alegou ter muita gente ansiosa e apressada para 2026. Antes disso, pretende pavimentar a estrada, elegendo em 2024 prefeitos em pelo menos 18 cidades. E citou Araripina, Casinhas, Cortês, Dormentes, Itaíba, Lagoa de Itaenga, Lagoa Grande, Orobó, Ouricuri, Palmares, Paudalho, Petrolina, Recife, Santa Filomena, Surubim, Trindade, Tupanatinga e Xexéu.

"Vamos falar muito em breve, dizendo o que a gente pensa, com transparência, com respeito, é claro, mas mostrando o que a gente concorda e o que a gente não concorda, para fazer a boa política, a política transformadora, sem mi-mi-mi. Sem enrolação, a gente vai tratar dos assuntos de interesse da população", enfatizou em 18 minutos de conversa, que chegou a reunir 300 pessoas. Aproveitou para dizer que está mais perto da família, cuidando dos negócios.

Falou até dos ataques entre o Hamas e Israel. que começaram sábado. "Guerra em qualquer sentido é ruim. A gente pode não estar em guerra declarada, mas a gente vive uma guerra no Brasil que também precisa ser tratada. Precisa de coragem, de pulso, de dinheiro para ser investido não só em segurança, mas em toda pirâmide social", clamou.



Estilo como legado para o futuro

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, prestigiou o lançamento do livro "O Estilo Marco Maciel", ontem à noite, na Assembleia Legislativa. Em discurso, exaltou a história do biografado, ressaltando a importância do resgate para as novas gerações, feito pelo jornalista Magno Martins. Hoje a obra será lançada em Vitória de Santo Antão. Amanhã, em Caruaru.



PERSISTENTES Deputados e o Executivo negociam os vetos da governadora Raquel Lyra à Lei das Diretrizes Orçamentárias. A Assembleia quer esgotar o tempo até que alguns pontos, como o prazo para pagamento de emendas, sejam abraçados. Têm até o dia 27.



ESPERA Prefeitos, Governo do Estado e deputados fazem hoje à tarde o terceiro encontro para discutir a redistribuição do ICMS e contemplar os municípios com menor arrecadação. Documento deve sair em breve.

UPE Audiência pública, na Assembleia, debate hoje “Políticas afirmativas para entrada e permanência na Universidade de Pernambuco”. Será às 9h, na Comissão de Educação. A proposta é da deputada Rosa Amorim (PT)

