Miguel Coelho busca consenso para ter União Brasil na reeleição do Recife Ex-prefeito de Petrolina aposta até em Mendonça Filho no palanque de João Campos

Na contramão do que poderia representar o esfacelamento do União Brasil em Pernambuco, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho avisa que um novo capítulo começa a ser escrito para garantir o crescimento da legenda no Estado.

Ainda aposta em um consenso na legenda para garantir a reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB). Não descarta levar o deputado federal Mendonça Filho, adversário do gestor e historicamente afinado com a vice-governadora Priscila Krause.

"Muita coisa pode acontecer até as convenções (de 20 de julho a 5 de agosto). Quem sobrevive em política só cresce se tiver a capacidade de agregar", destacou, em entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

Na reconstrução, o ex-prefeito já contabiliza 32 nomes a prefeituras no Grande Recife, Agreste e Sertão, além das pré-candidaturas a vice e vereadores. "A gente quer estar em todas as regiões e também participar de um projeto que englobe uma nova conjuntura de força política que estamos desenhando", traçou.

Na mesma semana em que Mendonça Filho foi reconduzido à presidência do União Brasil no Recife e que são criadas em Pernambuco 100 comissões provisórias, o ex-prefeito anuncia ainda que o grupo vai pedir à Executiva nacional intervenção no diretório estadual, comandado hoje pelo advogado Marcos Amaral, eleito ano passado para um mandato que vai até 2027.

"As eleições foram falsas, um processo viciado. Criaram 56 comissões e quebraram a paridade que existia", argumenta, lembrando que os problemas passaram também pela comissão de ética.

Marcos Amaral diz ter seguido o estatuto e ter a consciência tranquila. Assegura estar aberto ao diálogo e lembra que a questão está na Justiça há um ano e não houve parecer favorável ao grupo.

ESTRATÉGIA DO GOVERNO

Na tentativa de aprovar o projeto do Executivo que extingue as faixas salariais na PM, o líder da bancada do União Brasil, Romero Sales Filho, enviou à presidência da Assembleia Legislativa pedido de troca na composição da Comissão de Justiça. No lugar de Romero Albuquerque, a deputada Socorro Pimentel, voto garantido para o Governo. Em nota, o deputado considerou o processo antidemocrático. O ofício está em análise.



VISITA

Se não houver imprevistos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Pernambuco na próxima quinta (4). Inaugura trecho da Adutora do Agreste, em Arcoverde, e a Hemobrás, em Goiana. Será a segunda visita ao Estado este ano e as eleições municipais também devem entrar em pauta.



IMPULSO

Presidente do MDB em Caruaru, Tonynho Gel já comunicou à governadora Raquel Lyra sua intenção de disputar a prefeitura e fortalecer a chapa de vereadores na Capital do Forró. Não pretende ser vice do ex-prefeito José Queiroz. Sai da Empetur até dia 5 para reavivar o grupo político liderado por Tony Gel.

