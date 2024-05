Ministro elogia prefeito e reforça recados para que o PT tome tenência

A- A+

Não havia ordem de serviço a ser assinada nem verba para liberar. Muito menos obra para inaugurar. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, saiu de Brasília para o Recife e, ao lado do prefeito João Campos, vistoriou as obras do Hospital da Criança, que começaram em dezembro do ano passado, no Caçote, bairro da Zona Oeste.

Sobraram elogios e afagos do ministro ao prefeito. Exaltou a gestão e disse estarem celebrando "a força do compromisso e da amizade". Em entrevista, defendeu a permanência da aliança PT-PSB e a vaga de vice para o partido na chapa à reeleição, reforçando o que havia declarado pouco antes em discurso. "Estamos celebrando a parceria do presidente Lula com o prefeito João Campos".

Afirmou que o PT tem bons quadros e citou Mozart Sales, assessor no ministério, como opção. Mozart também foi citado por João Campos. Não houve referência ao deputado Carlos Veras, também na disputa pela vice. O parlamentar viu com naturalidade. Lembrou da atuação de Mozart Sales no ministério e da relação com a saúde.

Mas o ministro não chegou apenas para ressaltar o trabalho do prefeito. Veio dizer ao PT que tome tenência. Enfatizou a importância da unidade e de deixar o candidato escolher com quem compor sua chapa. “Nossa expectativa é de que a aliança se repita, mas quem lidera o debate é o prefeito." Padilha só referendou a posição do presidente Lula. Mandou os petistas botarem os pés no chão.

Incluído no Novo PAC, o Hospital da Criança terá investimento de R$ 116 milhões. A previsão é de que seja concluído em dezembro

INTEIRO E NÃO PELA METADE

Ex-vereador e presidente do PSD no Recife, José Neves está deixando a base do prefeito João Campos. Deve conversar com o presidente estadual da legenda, ministro André de Paula, nos próximos dias para definir seu destino. Desde agosto, a sigla compõe o Governo de Raquel Lyra. "O PSD está totalmente integrado à base de Raquel. Se permanecer, também estarei", disse à Rádio Folha.

COMPROMISSOS

O deputado João Paulo alegou outra agenda e não participou da visita às obras do Hospital da Criança. Toda a bancada petista esteve ao lado do prefeito João Campos. Ele marcou presença apenas no almoço. Só com os petistas.

REGISTRO

O senador Humberto Costa, que liberou R$ 10 milhões em emendas para construir a unidade de saúde, também levou falta. Está em Washington, discutindo a democracia no Brasil. Mas mandou um vídeo, elogiando a iniciativa do prefeito João Campos.

PERMANÊNCIA

Se depender da forma como é recebida em eventos de ciência e tecnologia, a ministra Luciana Santos nem vai pensar em deixar a pasta para disputar a Prefeitura de Olinda. Foi ovacionada ontem na abertura da 5ª conferência regional, no Recife.

Veja também

STREAMING Onde assistir aos filmes estrelados e dirigidos por Madonna