Ministro José Mucio assina protocolo para Escola de Sargentos no próximo dia 22 Agenda, confirmada pelo ministro da Defesa, terá a presença do general Joarez Alves Pereira Júnior

O ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, assina no próximo dia 22, no Palácio do Campo das Princesas, o protocolo de intenções para construção da Escola de Formação de Sargentos. O ato garante a instalação da unidade no Estado. A agenda foi confirmada pela assessoria do ministro. O gerente do Subprograma Escola de Sargento do Exército, general Joarez Alves Pereira Júnior, deve participar da solenidade.

Com investimentos na ordem de R$ 1,8 bilhão e geração de 30 mil empregos diretos e indiretos, a escola vai ocupar uma área de 75 km quadrados. perpassando os munícipios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe, Igarassu, Paudalho, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata. A polêmica maior envolve o setor ambiental, porque a região corresponde à Unidade de Conservação APA Aldeia Beberibe..

O assunto tem sido alvo de audiências públicas na Assembleia Legislativa é acompanhado pela Frente Parlamentar em Defesa da Escola de Sargentos, coordenada pelo deputado Renato Antunes (PL). Dois grandes encontros foram realizados. As entidades ambientais dizem ser a favor do projeto, mas contrárias à localização, por tratar-se de área de proteção ambiental. O Governo do Estado promete contrapartidas.

No dia 28 de novembro, a governadora Raquel Lyra (PSDB) sobrevoou a área, para demonstrar seu interesse no empreendimento, cobiçado também por outros Estados. Cronograma estabelecido pelo Exército, o início das obras está previsto 2027, com a conclusão e entrega da Escola programadas para 2032..

