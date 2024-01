Mudanças na Defesa Social apontam necessidade maior que R$ 1 bilhão para o Juntos pela Segurança

A- A+

Nenhuma área do Governo de Pernambuco tem sido tão sensível quanto a da segurança pública. A exoneração do comandante da Polícia Militar, coronel Tibério César dos Santos, e da chefe da Polícia Civil, Simone Aguiar, revela que depois de mudar o comando da Secretaria de Defesa Social, em setembro, a governadora Raquel Lyra continua fazendo ajustes considerados tão importantes quanto o investimento de um bilhão de reais, anunciado para o Juntos pela Segurança.

A mudança no comando da PM acontece dois dias após o primeiro clássico do ano, entre Sport e Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, resultar em um policial militar e três torcedores baleados. As imagens ganharam repercussão nacional.

O currículo do comandante da PM já estava manchado com a chacina em Camaragibe, em setembro, quando dois policiais foram mortos em uma ação que, em dois dias, resultou na morte de seis pessoas de uma mesma família.

Em outro caso, em novembro, na Iputinga, bairro da Zona Oeste do Recife, câmeras registraram o momento em que PMs arrombaram a porta de uma casa e depois saíram com dois corpos.

Nos bastidores, comenta-se que a governadora já estava insatisfeita com o desempenho e teve a opinião reforçada pelo secretário Alessandro Carvalho.

A insatisfação era a mesma em relação à chefe da Polícia Civil, demitida na véspera da assembleia convocada pela categoria.

Os policiais civis reclamam do salário, da dificuldade de negociar com o Governo e da falta de condições de trabalho. Ameaçam parar as atividades no Carnaval. O presidente do Sinpol, Áureo Cisneiros, mantém a mobilização de hoje, às 17h, em frente ao sindicato, em Santo Amaro, área central do Recife.

O novo chefe da Polícia Civil será o delegado Renato Márcio Rocha Leite, ligado ao setor de inteligência e considerado um bom profissional pela categoria. "Mas não tem autonomia financeira", argumenta o presidente do Sinpol. O coronel Ivanildo Cesar Torres de Medeiros assume o comando-geral da Polícia Militar.

Os tentáculos da Ciência e Tecnologia

No lançamento do programa Nova Indústria, em Brasília, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, mostrou a força da pasta. Fez um breve balanço, registrou investimento de R$ 12,8 bilhões para este ano (28% a mais que em 2023) e lembrou que as ações perpassam setores como segurança cibernética, agricultura familiar, defesa e saúde.



ORGANIZAÇÃO > Cotado para ocupar a vice do prefeito João Campos, o deputado Carlos Veras (PT) fez balanço do 1º ano de mandato e iniciou o planejamento para 2024. Reuniu a equipe e representantes dos movimentos sociais. A deputada Rosa Amorim e o senador Humberto Costa também participaram.



DESTAQUE > A secretária de Desenvolvimento Econômico de Olinda e provável candidata a prefeita, Mirella Almeida, anunciou linha de crédito de R$ 21 mil, em parceria com o BNB. Deve beneficiar até mil pessoas que vão trabalhar no Carnaval.



FESTA > No lançamento da programação em Olinda, o secretário de Turismo do Estado, Daniel Coelho, disse que a cidade recebeu a maior fatia para o Carnaval: R$ 2,3 milhões. Ninguém falou das câmeras de monitoramento.

