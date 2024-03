"Nem pensem que aqui é terra sem lei", avisa ministra do TSE

A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral está atuando para proteger a democracia e não vai arrefecer o combate à desinformação e a tentativas de manipulação do resultado dos pleitos. A declaração é da ministra do TSE Edilene Lôbo em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, na tarde de ontem. A ministra, primeira negra a assumir o cargo na Corte, discutiu no Recife a participação da mulher na política.

"Nem pensem que aqui é terra sem lei. Nem pensem que o sistema da Justiça Eleitoral não está vigilante", alerta Edilene Lôbo, que está com ministra substituta no TSE desde agosto do ano passado,

A mineira de Taiobeiras destaca que o TSE tem atuado contra um tipo de violência até outro dia naturalizada, o das candidaturas fictícias das mulheres. Lembra que não surtirá efeito a estratégia de alguns partidos de ocuparem até 30% das vagas apenas colocando nomes femininos, sem disponibilizar dinheiro, tempo de propaganda ou outro meio de promover essas candidaturas.

"O TSE tem sido muito vigoroso no combate a esse tipo de violência." Ressalta que um tribunal sozinho não resolverá os problemas. que a luta é de todos e os partidos têm papel fundamental. "O eleitorado também precisa compreender que a construção é coletiva, se afastando não consegue mudar a realidade."

Oriunda de uma família pobre, sendo a 17ª filha entre 20 irmãos, Edilene Lôbo aposta em duas palavras femininas para não desistir da caminhada. "Resistência e esperança Elas sustentam a luta das mulheres e de uma sociedade inclusiva"

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FASE

O deputado Mendonça Filho (União Brasil) não desiste. Espera a decisão do partido em nível nacional, referendando seu nome no comando do diretório no Recife. A eleição, em março de 2023, virou caso de Justiça. Não quis adiantar os próximos passos, mas anunciou a disposição de recuperar o partido.



DISPUTA INTERNA

Enquanto a governadora Raquel Lyra não anuncia um nome à Prefeitura do Recife, o deputado Túlio Gadêlha e o secretário Daniel Coelho brigam em silêncio. O secretário chegou atrasado ao lançamento do Programa Mães de Pernambuco e o deputado se aproveitou. Colou na gestora.



RESISTÊNCIA

A prefeita de Floresta, Rorró Maniçoba, que desde 2009, quando disputou seu primeiro mandato, estava no PSB, trocou de partido. Agora pelo PP, quer ser eleita pela quarta vez a gestora de um dos municípios mais importantes do Sertão.



INICIATIVA NACIONAL

O Coque, no Recife, foi a 1ª comunidade a receber um banco vermelho após aprovação do projeto da deputada federal Maria Arraes. A ideia é estimular denúncias de violência contra mulher. A deputada participou de protesto no local.

