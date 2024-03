Nomes a vice de João Campos, afinados e divididos

A- A+

Um dia depois de o prefeito do Recife, João Campos (PSB), deixar claro que não tem pressa para escolher o nome a vice e sinalizar que isso só deve acontecer durante as convenções partidárias, os petistas inscritos para a vaga tentam afinar o discurso e as ações.

Tanto o chefe de gabinete do Ministério das Relações Institucionais, Mozart Sales, quanto o deputado federal Carlos Veras acham natural a postura adotada pelo gestor, que segundo os dois, já sabia do caminho a ser seguido pelo Partido dos Trabalhadores.

"As movimentações internas são muito naturais", observa Mozart Sales, enfatizando a fala da senadora Teresa Leitão. Ela disse que em momento algum o prefeito foi emparedado. Mozart também ressalta que o gestor está alinhado com o presidente Lula, a quem define como "condutor maior do processo", devendo reunir em breve parlamentares, diretório nacional e o grupo de trabalho eleitoral.

Na sexta, quando os dois postulantes a vice se inscreveram, a senadora registrou ainda que Mozart tem 83% da preferência do diretório local.

Contrário ao rito do partido, Veras afirma ter sido muito difícil se inscrever para um pleito ainda em discusssão, embora ressalte o protagonismo do PT e a importância da aliança com o PSB. "Achava que não haveria necessidade imediata, mas respeito integralmente as decisões do partido."

Observa que discutir propostas para a cidade e alinhá-las às do prefeito João Campos é mais relevante que nomes. Pontuou ter conseguido mais de 400 assinaturas de apoio e que os 83% a favor de Sales não representam uma vitória. "Uma coisa é você ter maioria dos dirigentes partidários; outra é ter maioria no debate político sobre qual tática adotar."

Sem alternativa, o PT terá mesmo de esperar. O rito é uma forma de dar sinais de vida.

APRENDENDO A FAZER COBRANÇA

O padre Américo Leite Neto aproveitou a presença do deputado Luciano Duque na novena de São José, em São José do Belmonte, para cobrar a recuperação das PE-430 e 435. Disse ter feito o pedido à governadora no ano passado. Ela garantiu os reparos, mas não fez. Da próxima vez vai definir prazos. Porta-voz da comunidade, o parlamentar encaminhou o pleito à Secretaria da Casa Civil.



FORA DAS FAIXAS

O clima promete esquentar hoje na Alepe. O fim das faixas salariais proposto pelo Governo será tema de audiência, por iniciativa do deputado Alberto Feitosa, a pedido da Associação de Cabos e Soldados. Parlamentar diz que medida não contempla a categoria.



NOVAS REGRAS

Os advogados Delmiro Campos e Sidney Neves, presidentes das comissões especiais de estudos da reforma política e de direito eleitoral, respectivamente, coordenam audiência sobre o projeto de lei do novo Código Eleitoral. Dia 26, no plenário do Conselho Federal da OAB, em Brasília.

