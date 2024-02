Novo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco defende harmonia entre os Poderes

A- A+

A posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo de Oliveira Paes Barreto, reuniu na mesma mesa a governadora Raquel Lyra (PSDB), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB). No dia anterior, o deputado teve áudio vazado de uma conversa em que ele criticava e ironizava o discurso feito pela gestora, na retomada dos trabalhos legislativos.

"Eu me dou muito bem com a governadora e com o presidente da Assembleia, e são normais esses embates na área política. Daqui a pouco, todos vão estar na mesa discutindo e vendo o que é melhor para Pernambuco", aposta Paes Barreto.

O desembargador destacou que vai trabalhar na Corte com o orçamento a ser definido pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, a governadora entrou com uma ação de inconstitucionalidade junto ao STF para tornar sem efeito trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Alepe em outubro do ano passado. Um dos pontos é a distribuição entre os Poderes da arrecadação do Executivo maior que a prevista.

"Eu não tenho ganância por dinheiro. A forma decidida politicamente pela Assembleia ficou muito boa. Se houvesse ou se houver excesso de arrecadação, receberemos percentuais do orçamento. Vindo mais, faremos mais. Mas tenham a certeza de que eu farei até sem nada", garante.

Segundo o magistrado, o TJPE já está reduzindo gastos para dar mais eficiência à execução do orçamento e celeridade aos trabalhos do Judiciário. "Faremos independentemente de querela entre Poderes. Se não vier nada, vou realizar tudo que eu quero realizar. O mais é questão política. Só peço que os Poderes convivam harmonicamente, porque quando há qualquer atrito quem sofre é a população."

Ricardo Paes Barreto substitui o desembargador Luiz Carlos Figueirêdo para o biênio 2024-2025.

Uma homenagem a Armando Monteiro Filho

O discurso de posse do novo presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, durou quase uma hora. Prometeu uma gestão moderna, inclusiva e eficiente. Fez agradecimentos e exaltou personalidades que ajudaram a construir a história de Pernambuco em áreas como literatura, música e política. Destacou a atuação do empresário e ex-ministro Armando Monteiro Filho (1925-2018), pai do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.



PODER > Um dia após crítica e ironia feitas pelo deputado Álvaro Porto, a governadora Raquel Lyra recebeu a solidariedade dos governadores que integram o Consórcio Nordeste. O Grupo Mulheres do Brasil também se manifestou em defesa do espaço feminino na política.



MULHERES > A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), antecipou a volta das férias. Não quer perder a oportunidade de participar do 58° Baile Municipal hoje à noite, no Classic Hall. Nesta edição, vozes femininas comandarão a festa.



CONQUISTA > O vereador Ivan Moraes Filho (PSOL) vibrando com a volta do desfile de agremiações para a Avenida Dantas Barreto, no Centro. "Nosso mandato lutou muito para que isto acontecesse", registra. Ano passado o cortejo aconteceu ao lado do Parque 13 de Maio, em Santo Amaro.

