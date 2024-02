O bilhete único para trazer um pouco de cidadania e popularidade ao Governo do Estado

A- A+

Rearrumação nas finanças da casa e decisão política. Estes dois itens, segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, foram essenciais para que o Governo do Estado tirasse do papel um projeto que se arrasta há uma década: o bilhete único.

A partir do dia 3 de março, pouco mais de 700 mil passageiros de ônibus que circulam diariamente no Grande Recife serão beneficiados. Quem pagava R$ 5,60 pela tarifa do chamado anel B agora vai desembolsar R$ 4,10. Uma conquista para os que enfrentam espera, veículos deteriorados e lotados.

Soluções para problemas como esses ainda são estudadas e fazem parte das reivindicações da sociedade civil no Conselho de Transporte Metropolitano.

Durante reunião a portas fechadas, os 24 integrantes do CTM também aprovaram, por unanimidade, aumento zero na tarifa. Nem os empresários reclamaram. Eles serão contemplados com subsídio de, pelo menos, R$ 60 milhões a mais que no ano passado, quando receberam R$ 250 milhões.

Segundo o secretário, as empresas asseguram não reduzir a frota nem o número de viagens. "Diminuir o valor da passagem significa fazer justiça social com quem mora mais distante do Centro do Recife", avalia Diogo Bezerra.

Em Brasília, a governadora Raquel Lyra vibrou com a aprovação da promessa de campanha. "Esse foi um compromisso nosso para garantir mais cidadania ao povo de Pernambuco", afirmou a gestora.

Defensor do bilhete único, o líder do PSB na Assembleia Legislativa, deputado Sileno Guedes, promete convocar audiência pública para detalhar o que chamou de "pacote de bondades" do Governo. "

Vamos acompanhar para saber se não é uma pegadinha, da mesma forma de quando reduziu o IPVA e aumentou o ICMS. Estaremos atentos para ver se Executivo e empresas vão cumprir sua parte", alertou. Com números do sistema em mãos, o deputado aponta que em um ano, a frota acabou reduzida em 113 ônibus, tendo 1.176 viagens a menos.

Frutos de um dia em Brasília

O Ministério da Defesa vai ajudar na festa dos 487 anos do Recife. O ministro José Mucio garantiu ao prefeito João Campos apresentação da esquadrilha da fumaça e visitação ao maior navio da Marinha Brasileira. O gestor também assinou com o Ministério da Cultura termo para revitalizar o Mercado de São José. A obra incluída no PAC receberá R$ 20 milhões do Governo Federal.



BOAS-VINDAS > O vereador do Recife Marco Aurélio Filho se reuniu em Brasília com o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, e o presidente no Estado, Clodoaldo Magalhães, para afinar discurso antes da filiação, dia 11. Deu a Penna: escultura de passistas de frevo, vinil de Reginaldo Rossi e bolo de rolo.



COOPERAÇÃO > O deputado federal Carlos Veras e a vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, Vivian Farias, receberam a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, Hoje ela assina acordos com o Estado para construção de três Casas da Mulher Brasileira.



PACTO > O CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discutiram, em Brasília, políticas públicas e estratégias para impulsionar as metas da Agenda 2030 da ONU e avançar na sustentabilidade.

Veja também

EDITAIS E BALANÇOS