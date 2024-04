A- A+

O gestor que o presidente Lula enxerga Chefe do Executivo nacional avalia desempenho do prefeito João Campos e prevê futuro "excepcional"

Mais que assinar uma ordem de serviço de R$ 40 milhões, para executar 18 obras de contenção de encostas no Recife. O encontro ontem com o prefeito João Campos (PSB), que fez o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alterar a agenda, virou oportunidade de o petista elogiar a administração na cidade, apontar perspectivas políticas e dar conselhos ao mais jovem entre os gestores das nove capitais nordestinas. "Sempre seja verdadeiro, mesmo quando tiver de dizer não. É melhor dizer um não sincero que uma mentira."

Recomendou aos prefeitos que não façam discursos, mas projetos. "Quando o projeto é bem feito, você não tem como negar (recursos). E pense num menino jeitoso", observou, acrescentando que o prefeito do Recife segue o caminho do pai, o ex-governador Eduardo Campos, com quem Lula diz ter construído relação forte. "João é mais esperto. Tem um futuro político excepcional", prevê.

O presidente parabenizou João Campos pela "excelente administração" e o estimulou a inaugurar tudo o que for obra dentro do prazo legal, até três meses antes do pleito. "Eu sempre digo: se a gente plantou e aguou, a gente vai colher. E não está fazendo favor. Está devolvendo à população mais necessitada o que é obrigação."

As obras, com recursos federais, começam este mês e devem beneficiar cerca de 3 mil moradores de áreas de risco. "Muitas vezes a gente não cuida de uma coisa. Aí quando dá uma chuva e desbarranca um morro, aquilo que ia custar R$ 10 milhões passa a custar R$ 200 milhões. Às vezes vai custar a vida, que a gente não pode devolver", alertou o presidente Lula.

O projeto, segundo o prefeito, estava parado há quase 15 anos. "O papel da gente é acordar e moer para os pequenos. Isso incomoda muita gente. Mas, a verdade, é que salva vidas", destacou João Campos

CABO ELEITORAL

Está nas mãos da governadora Raquel Lyra (PSDB) o êxito ou o insucesso da pré-candidatura do secretário de Turismo Daniel Coelho à Prefeitura do Recife. Ontem, na filiação do ex-deputado ao PSD, a gestora foi apontada como a mais forte cabo eleitoral e líder do processo. "Não sou candidato de um partido, mas de um conjunto de alianças", declarou Daniel Coelho que passa a presidir o PSD na capital e pretende eleger seis vereadores.



SUSTENTAÇÃO

O ministro André de Paula, presidente estadual do PSD, destaca as qualidades de Daniel Coelho e sua intimidade com o Recife. "Ele tem o apoio da base da governadora. Não me pertence nem pertence ao PSD", afirmou, listando PSDB, PP, Podemos e Cidadania.



TOADA

A vice-governadora Priscila Krause enxerga em Daniel Coelho uma alternativa para o Recife. "Ninguém domina o espírito libertário do recifense. Há um ano e meio mostramos que Pernambuco não tem dono. Recife também não tem”, enfatizou.

Veja também

SHOW "Cheia de amor pra dar": Angela Ro Ro volta ao Recife, com show no Teatro Parque, próximo dia 11