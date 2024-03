O imbróglio para o fim das faixas salariais

A- A+

Dificilmente, a audiência pública que na Assembleia Legislativa mobilizou policiais militares e bombeiros e lotou o Auditório Sérgio Guerra ontem, por mais de duas horas, vai alterar o projeto do Executivo propondo o fim das faixas salariais até 2026. A categoria, na luta contra as faixas desde 2017, defende mais celeridade na mudança.

Os deputados Alberto Feitosa, Gleide Ângelo e Joel da Harpa, ligados às forças policiais; Diogo Moraes, Gilmar Júnior, Henrique Queiroz Filho e José Patriota instigaram o público a pressionar o Governo.

Joel da Harpa declarou que a tropa não aceitará o fim das faixas para 2026, chamou de imoral o aumento de 3,5% definido pelo Estado e ameaçou judicializar a proposta, caso ela seja aprovada.

Segundo o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, o projeto é justo e o de maior impacto fiscal. "A segurança pública é prioridade da governadora. E ela sabe que não vai resolver sem dar condições de trabalho e maior remuneração", declarou.

O secretário ressaltou que a equipe está debruçada sobre os números desde o início do ano passado e não seria possível outra proposta. "A Lei de Responsabilidade Fiscal não suportaria o projeto de forma diferente."

Este ano a medida representa um impacto de mais de R$ 92 milhões. Em 2025, R$ 293,4 mi e no ano seguinte, R$ 610,4 mi. Enviado à Alepe no começo do mês, em regime de urgência, o PL será analisado pela Comissão de Justiça na terça-feira.

De acordo com o presidente da CCLJ, deputado Antônio Moraes, as emendas apresentadas por Feitosa e Joel da Harpa não serão incluídas por terem sido consideradas inconstitucionais pela equipe jurídica.

PT NA VICE E AGENDA LOTADA

O presidente estadual do Republicanos, Samuel Andrade, disse à Rádio Folha considerar legítimo que o PT ocupe a vice na chapa do prefeito do Recife, João Campos (PSB). O Republicanos foi o primeiro a oficializar apoio à reeleição do gestor. Com o aval do ministro Silvio Costa Filho, o presidente tem percorrido o Estado para filiar novos nomes e fortalecer a legenda.



BURBURINHO

Em Gravatá só se fala da ingratidão do prefeito, Padre Joselito, que trocou o PSB pelo Avante. Dizem que ele perde muito ao deixar o partido que o ajudou. Comentam que o clima na prefeitura é ruim e ficou pior com a indicação da primeira-dama, Viviane Facundes, para ser secretária de Obras. A assessoria prometeu responder hoje.



MULHERES

Discutir a participação feminina nas eleições é a pauta que reúne hoje, em Brasília, o PSDB Mulher. A vice-presidente do partido em Pernambuco, deputada Débora Almeida, marca presença.



É O COMUNISMO

Os 100 anos da morte do líder da Revolução Russa/ Vladimir Lênin, no dia 21 de janeiro de 1924, serão celebrados hoje na Alepe. A iniciativa é do deputado João Paulo (PT). Às 10h, no Auditório Sérgio Guerra.

