O tempo dela chegou e a campanha para as eleições 2024 está nas ruas

Tudo no tempo dela. É o que aliados da governadora Raquel Lyra dizem aos quatro cantos do mundo sempre que questionados sobre qualquer movimentação político-partidária da gestora. E o tempo dela se concretizou para as eleições municipais deste ano. "2024 chegou", anunciou ontem, diante de um auditório lotado de pré-candidatos a prefeituras e Câmaras de Vereadores e simpatizantes do PSDB.

Poderia ter deixado para fazer isso domingo, na oficialização da disputa de Rodrigo Pinheiro pela reeleição à Prefeitura de Caruaru, seu berço político e onde uma vitória ajudará a consolidar suas movimentações políticas e fortalecê-la para provável renovação do mandato. O inverso também pode acontecer.

Mas foi estratégica. Aproveitou um ato simbólico de filiação à legenda e a presença do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Colocou todos os pré-candidatos na mesma condição: o deputado Izaías Régis, em Garanhuns; o pai da deputada Débora Almeida, José Almeida, em São Bento do Una; as cerca de 30 pessoas que entrarão no páreo pelas majoritárias e que estavam ali, na sede do partido, no bairro do Derby, área central do Recife.

Até o secretário de Turismo, Daniel Coelho, a governadora deu como nome sacramentado à prefeitura da capital. "No tempo certo, Daniel se apresenta. Na verdade, já está apresentado como candidato a prefeito do Recife. No tempo certo, ele anuncia o partido", disse, como se não fosse novidade para ninguém. Publicamente, era.

Foi a primeira vez que a governadora botou o bloco na rua e instigou os correligionários a indicarem nomes para filiar-se ao partido. A olharem no olho do eleitor e se comprometerem com o que pode cumprir. A gastarem sola de sapato e baterem de porta em porta. Fora do horário do expediente, frisou. Pode até deixar o PSDB, mas não sinalizou isso em momento algum. Ao contrário. Afirmou não ter dúvidas de que o partido será o que mais vai crescer no Estado.

CONTRA VIOLÊNCIA POLÍTICA

A deputada Rosa Amorim (PT) denunciou ter sido vítima do deputado Alberto Feitosa (PL). O parlamentar interrompeu sua fala sobre o assassinato de Marielle Franco e insinuou que a petista se aproveita da pauta ao apontar a dificuldade de ser mulher no parlamento. O mandato avalia medidas jurídicas cabíveis. A deputada defende ação coletiva para que Pernambuco avance no respeito.



LÍDER

Pouco mais de três meses após assumir o comando do PSDB no Estado, o empresário Fred Loyo adotou nova postura. Mesmo em sintonia com a governadora e sob seu comando, demarca território e faz questão de posicionar-se sobre as ações do partido.



DIREITO

A advogada Diana Câmara participa, hoje, da edição do "ESA na Estrada", da Escola Superior de Advocacia, em Petrolândia. Vai debater as mudanças jurídicas nas eleições 2024. Os próximos encontros serão em Timbaúba, Serra Talhada e Gravatá.

