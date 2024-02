Obras de infraestrutura para municípios são prioridade da Caixa Econômica

A- A+

Viabilizar a chegada de recursos que contribuam com o desenvolvimento econômico e social dos municípios, através de ações em infraestrutura, é um dos principais objetivos de Pedro Ermírio de Almeida Freitas que, desde o fim de janeiro, está à frente da vice-presidência de Agente Operador da Caixa Econômica Federal. O seu mandato cuidará das receitas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), das loterias e de outros 30 fundos de governo, como o Programa Minha Casa, Minha Vida.

Ontem, em visita à Folha de Pernambuco, o vice-presidente fez um balanço das primeiras semanas de gestão e seu desempenho deixa claro, mesmo que nas entrelinhas, a força do seu nome para disputar o cargo de prefeito no município de Aliança, sua cidade natal, situada na Zona da Mata Norte do Estado.

Pedro é servidor do Banco do Nordeste, desde 2004, onde atuou em posições de gestão na instituição como gerente geral e superintendente estadual. Com esse currículo, somado à experiência de pertencer a uma família de tradição política no Interior, - o que lhe permitiu desenvolver um olhar sensível às dificuldades e necessidades que demandam uma gestão pública-, traquejo é o que não vai lhe faltar para dar conta da nova missão.

No novo cargo, Ermírio pretende ouvir e estreitar ainda mais os laços com prefeitos e governadores do País, através da retomada de uma sala exclusiva do banco para atender as demandas de estados e municípios. “Existem municípios que não têm estrutura de receita suficiente para arcar com as despesas normais e realizar os investimentos que a cidade precisa e uma das alternativas são os programas da Caixa”, pontuou Pedro.

Apesar de não oficializar publicamente, as movimentações do vice-presidente reforçam o seu nome como o principal quadro para disputar as próximas eleições, como sucessor do seu primo, o atual gestor Xisto Lourenço de Freitas Neto (PSD) e do seu pai, o ex-prefeito Carlos Freitas.

Se os planos seguirem neste desenho, Ermírio se desincompatibiliza do cargo em junho, prazo máximo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para servidores de carreira que vão disputar as eleições. Vamos aguardar!

O PP É UMA DAS OPÇÕES

Ainda não sabemos qual será o partido escolhido por Pedro Ermírio caso dispute a Prefeitura de Aliança. Talvez, a sua aproximação com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, possa levá-lo ao Partido Progressista (PP).

PREFEITOS De 20 a 23 de maio, a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) realiza a XXV Marcha em Defesa dos Municípios, em Brasília. Em 2023, o encontro agilizou a prorrogação da Nova Lei de Licitações para este ano.

REDES SOCIAIS O ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) cobra transporte público, água, saneamento, estradas, saúde e segurança, lembrando que a Bahia não registrou nenhuma morte durante o Carnaval, enquanto em Pernambuco foram três.

