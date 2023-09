Ouvir para Mudar aumenta o desafio e o compromisso de tirar sonhos do papel

A- A+

Mais de 30 mil pessoas ouvidas presencialmente e on-line. Doze municípios visitados, em menos de 30 dias, contemplando todas as regiões do Estado. Nenhuma das sugestões registradas durante a peregrinação do Ouvir para Mudar é novidade para a governadora Raquel Lyra (PSDB) ou para a vice Priscila Krause (Cidadania). Abastecimento d'água, estradas, hospitais, creches, escolas, segurança, emprego, concurso... Todas as demandas da população estão contempladas no programa de Governo elaborado ainda durante a campanha. Então, pra que ouvi-la se já se sabe quais são?

"Primeiro, porque a população estava sedenta por ser ouvida. Depois, porque a gente conhece o macro. As plenárias nos apresentaram o micro. As necessidades mais urgentes e pontuais", explicou o secretário de Planejamento do Estado, Fabrício Marques, citando, como exemplo, a instalação de um IML como cobrança de todos os sertanejos.

O encerramento das escutas aconteceu ontem, no Recife, com os municípios que integram a Região Metropolitana. As gestoras sabem que, a partir de agora, as sugestões colhidas podem virar um calhamaço de promessas e nem de longe querem que isso aconteça.

"A gente precisa correr com as mudanças pelas quais Pernambuco tanto clama", reconhece Priscila Krause. O Plano Plurianual (2024 a 2028) deve ser enviado à Assembleia Legislativa até o próximo dia 5.

"O trabalho não para por aqui. Depois de tudo isso, a gente vai pegar os sonhos e colocar no papel. Do papel, para o orçamento, e na vida real da população", assegurou Raquel Lyra.

Cinco dos 14 prefeitos do Grande Recife não apareceram no encontro de ontem: Flávio Gadelha (Abreu e Lima); Keko do Armazém (Cabo); Zé de Irmã Teca (Itapissuma); João Campos (Recife) e Vinícius Labanca (São Lourenço da Mata).

Deputados com força na Metropolitana, como Mário Ricardo, João de Nadegi, Romero Sales Filho, Túlio Gadêlha e Guilherme Uchôa Jr. discursaram no evento. Renato Antunes, que no dia anterior votou contra o projeto do Governo para aumentar o ICMS, não apareceu. Teve agenda no Sertão.

As diferentes posições do PT

O senador Humberto Costa (PT) observa que a bancada na Assembleia Legislativa tem autonomia. Mas não gostou nem um pouco de saber que os três deputados petistas votaram a favor do aumento do ICMS proposto pelo Governo do Estado. "Aumentar imposto é ruim para toda a sociedade, principalmente para os mais pobres", pontuou. A posição de Doriel Barros, João Paulo e Rosa Amorim também não agradou parte da militância.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

IMAGEM > O prefeito João Campos esteve ontem em Brasília no lançamento do Novo PAC Seleções, cuja ideia é atender projetos sugeridos por Estados e municípios. Aproveitou para tirar foto com o presidente Lula, semelhante à registrada entre Lula e a governadora Raquel Lyra dois dias antes. Quer mostrar que a relação entre os dois segue firme e forte.

VERBA > Parlamentares de Pernambuco se reuniram ontem, em Brasília, para iniciar a definição das emendas de bancada que serão destinadas ao Estado em 2024. A reunião, comandada pelos deputados Augusto Coutinho (Republicanos) e Carlos Veras (PT), é uma tradição dos pernambucanos para garantir grandes obras ou custeio de áreas estratégicas.

ARTICULADOS > Os prefeitos de Jaboatão, Mano Medeiros (PL), e de Ipojuca, Célia Sales (PP), levaram sua claque ao Ouvir para Mudar. Gritos e aplausos garantidos a cada vez que o nome de um dos dois era citado.

Veja também

Opinião Programa federal de habitação e as desigualdades regionais