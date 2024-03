Para além dos anúncios do Novo PAC Seleções, o desafio de fazer acontecer

A- A+

A promessa do Governo Federal de garantir 478 obras para Pernambuco abre um leque de perspectivas. O Novo PAC Seleções contempla 167 dos 184 municípios, atingindo 8,7 milhões de pessoas, com a construção de policlínicas, unidades básicas de saúde, escolas em tempo integral, centros de cultura.

O Estado apresentou 54 propostas nas áreas de saúde, educação e cultura, um total de R$ 640 milhões. De imediato, 18 estão aprovadas e R$ 38 milhões, garantidos. Além de gerar esperança em mais qualidade de vida, o anúncio atrai investidores que passam a apostar em uma chacoalhada na economia.

Os desdobramentos chegam aos municípios. Estimulados pelo Executivo estadual, gestores, que antes chegavam a Brasília de pires na mão e por falta de projetos muitas vezes voltavam para casa de bolso vazio, agora entram com propostas concretas e saem com alguma verba assegurada.

Os editais do Governo Federal - dizem os que acompanham as discussões - são bem formulados e têm prazos factíveis. Observam o esforço da União em deixar o processo mais transparente, envolvendo atores diversos, independentemente da participação em cenas anteriores

A postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a que a governadora Raquel Lyra (PSDB) repete em seus discursos: trabalhar conjuntamente, sem perguntar em quem votaram na última eleição.

Para além dessa sintonia, vista com bons olhos, esperam enfrentar o principal desafio: o de fazer acontecer. Torcem para que o Novo PAC não esbarre nos obstáculos de indicações anteriores, quando houve previsão de verba para Transnordestina, barragens, nova etapa da refinaria. E que esperam até hoje.

AGRADECIMENTO NA TRAJETÓRIA

"Quem não tem gratidão, para mim, não tem caráter". A declaração é da deputada Socorro Pimentel (União Brasil) durante entrevista à Rádio Folha FM 96,7. Um recado sem arrodeio ao advogado Antônio Rueda, recém-eleito presidente nacional da legenda. "Ele está sendo ingrato. Tomou o partido de sobressalto", afirmou, dizendo não sentir-se desconfortável. "Sigo ao lado de Luciano Bivar (deputado e ex-presidente), uma trajetória de mais de 20 anos", sustentou.



SIMBOLISMO

A presença do prefeito do Recife, João Campos, e o apoio do PSB consolidam hoje o lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito José Queiroz (PDT) à Prefeitura de Caruaru, cidade administrada duas vezes pela governadora Raquel Lyra (PSDB). O evento, que deve reunir vários líderes políticos, acontece a partir das 19h, em uma casa de festas, no Centro.



CASAMENTO

O Podemos faz convenção hoje em Carpina. O partido passa a ser presidido na cidade pela empresária Eduarda Gouveia, mulher do 1º secretário da Alepe, o deputado Gustavo Gouveia. Na quadra do Colégio Dom Vital, a partir das 19h.

