Partido Progressistas quer avançar e agenda lançamento de pré-candidaturas no Grande Recife

Três pré-candidaturas ao Executivo municipal pelo Partido Progressistas este ano estão no jogo: a da deputada federal Clarissa Tércio, em Jaboatão dos Guararapes; a do prefeito de Timbaúba, na Mata Norte, Marinaldo Rosendo, à reeleição, e a da vereadora Adilma Lacerda, como sucessora da prefeita Célia Sales, em Ipojuca.

A filiação do juiz Luiz da Rocha Neto, ontem, sinaliza que as articulações da legenda serão reforçadas no Grande Recife. O juiz esteve à frente do caso do Holiday e determinou o leilão do edifício, na Zona Sul do Recife.

Desde ontem é o presidente do PP em Camaragibe e o nome do partido para suceder Nadegi Queiroz (Republicanos), que já lançou seu pré-candidato, o secretário de Serviços Públicos da cidade, Diego Cabral.

O presidente do PP no Estado, deputado Eduardo da Fonte, aposta nos 30 anos de magistratura de Luiz Rocha e na votação que nomes da sigla conquistaram em Camaragibe. Clarissa Tércio teve 11 mil votos, enquanto o agora ministro Silvio Costa Filho, do mesmo partido da prefeita, ficou com 6.800 para federal. Na disputa para a Assembleia, Júnior Tércio (PP) conseguiu 10 mil votos e João Victor (PV), filho da gestora, 12 mil.

Eduardo da Fonte estima ainda que 50% do eleitorado na Terra dos Camarás seja de evangélicos, e além dos Tércios, poderá contar com a ajuda do deputado estadual Adalto Santos, que tem base no município. "Luiz Rocha é um candidato forte, vai se encaixar no ritmo da campanha", sustenta o presidente.

O deputado federal Eduardo da Fonte já programou a oficialização de outras pré-candidaturas: a do prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino, para 1º de março; a do prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Keko do Armazém, dia 11; e a do vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho. Também será em março, mas o dia não foi definido.

O PP pretende lançar 80 candidatos e prevê a eleição de 50 entre os 184 municípios pernambucanos.

Olinda na mira do Partido Liberal

Na série de cidades em que o PL tem realizado debates, amanhã será a vez de Olinda. O turismo e a cultura estarão na ordem do dia, como estratégia para gerar emprego e renda. O presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, deputados estaduais e federais lançam a pré-candidatura de Izabel Urquiza à prefeitura. Às 19h, na casa de festas Dayse Nogueira, em Casa Caiada.



JUSTIFICATIVA > O senador Humberto Costa já avisou ao presidente Lula que não estará presente na agenda do petista em Pernambuco, quinta e sexta-feiras. Humberto deve reunir-se em breve com Lula em Brasília, para tratar das questões eleitorais do PT. Ele coordena o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do partido.



SERTÃO > Após tentar frear articulações do deputado Felipe Carreras em Ipojuca, o presidente do PSB, Sileno Guedes, filiou Luciara de Nemias e a lançou como pré-candidata em Custódia. Em Sertânia, se reuniu com membros do partido e com o prefeito Ângelo Ferreira. Ainda encontrou, em Arcoverde, Madalena Britto que pretende voltar à prefeitura.



ORIENTAÇÃO > O vereador Marco Aurélio Filho vibra com a parceria junto à Secretaria de Inovação Urbana do Recife. A partir de quinta-feira, ações vão alertar para local adequado e hora da coleta de lixo no Córrego de São Sebastião, em Água Fria. A ideia é eliminar o descarte irregular na comunidade.

