Poderes se juntam para tentar controlar a violência em Pernambuco

A portas fechadas, a governadora Raquel Lyra (PSDB) fez ontem a terceira reunião de monitoramento do Juntos pela Segurança. A primeira com representantes dos diversos poderes.

Escancarou os números da violência, pediu apoio e sinalizou tomar as rédeas para tentar reverter a situação.

O encontro aconteceu no dia seguinte ao fim de semana apontado pelo Sindicato dos Policiais Civis como o mais violento do ano: 53 homicídios. Mais de 600 desde 1º de janeiro.

E no mesmo dia em que pelo menos três deputados usaram a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar atenção do Executivo à segurança pública.

O presidente da Casa, deputado Álvaro Porto, denunciou agressão de pré-candidato a prefeito em Quipapá e exigiu providências.

A deputada Gleide Ângelo registrou que dobrar o número de vagas no concurso da Polícia Civil - de 445 para 890 - não resolve.

E o deputado Luciano Duque reivindicou um Batalhão Especializado de Policiamento em Serra Talhada.

“Temos o enorme desafio de reverter os indicadores de violência, sobretudo de crimes contra a vida. Precisamos seguir trabalhando juntos para que cada pernambucano se sinta seguro nas ruas do nosso Estado”, ressaltou a governadora.

Para o deputado Fabrízio Ferraz, presidente da Comissão de Segurança da Alepe, o encontro foi proveitoso. "Destaco o comprometimento de todos os órgãos em trabalhar conjuntamente para que o programa siga avançando.”

Também participaram a vice-governadora Priscila Krause, secretários de Estado e representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que dá apoio técnico.

VETADO DUAS VEZES

O dia ontem na Alepe não foi dos melhores para o deputado Alberto Feitosa (PL). Tentou reproduzir gravação do discurso do pastor Silas Malafaia, feito no evento em apoio a Jair Bolsonaro, mas o regimento da Casa não permite. Pediu aparte ao deputado João Paulo (PT) e não teve. Feitosa indagou se o petista estava com medo de ouvir a verdade. "Não tenho medo de vossa excelência nem da vossa arma", reagiu João Paulo.



IRONIA

O vereador Ivan Moraes disse que o ato pró-Bolsonaro serviu para renovar os memes. Citou a defensora da ditadura cantando Geraldo Vandré e a mulher com bandeira de Israel por Israel ser cristão.



FILIAÇÕES

Mais de 50 líderes devem integrar o PV a partir do dia 18. O presidente estadual do partido, deputado Clodoaldo Magalhães, aposta na presença do dirigente nacional, José Luiz Penna.



DISPUTA ATÉ NA FOLIA

Em Igarassu, a prefeita Elcione Ramos adiou o fim do Carnaval para o dia do bloco comandado pelo adversário, o deputado Mário Ricardo. Ao saber da estratégia, o parlamentar também mudou a data. O Azulão saiu domingo.

