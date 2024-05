Prefeito do Recife tece rede de conexões que extrapola ações na cidade

A- A+

Todo dia o prefeito do Recife, João Campos (PSB), tece um pouco da rede que aponta para 2026. Conecta ações administrativas a gestos que na política fazem toda diferença.

Em um palanque com pelo menos 15 dos 39 vereadores, deputados estaduais e federais e a senadora Teresa Leitão, exprimiu a alegria de ver o Hospital da Criança incluído no Novo PAC.

Agradeceu ao presidente Lula e aos parlamentares. Tem feito discursos nesse tom com alguma frequência. Na quinta, após vistoriar a obra, foi mais enfático.

Ao lado do ministro Alexandre Padilha, ressaltou a importância da volta de um país que respeita as instituições. “O que a gente vive hoje é a capacidade de cooperação.”

Sem citar nomes, enfatizou que a arte da política "é juntar todo mundo para fazer algo bom por quem precisa". A declaração se dá em um momento de incertezas enfrentado pela governadora Raquel Lyra (PSDB) na Assembleia Legislativa.

O projeto de lei extinguindo as faixas salariais na Polícia Militar, na Casa há 60 dias, tem provocado polêmica e desgaste. “Na política, se a gente se apega só ao que nos separa, a gente esquece o essencial, que é transformar a vida de quem precisa”, declarou o prefeito.

Ontem, para reforçar a teia que vem construindo, visitou a empresa Masterboi, em Canhotinho, no Agreste, iniciativa abraçada pelo presidente da Alepe, Álvaro Porto que, apesar de correligionário, mantém com a governadora relação institucional.

João Campos está cada vez mais próximo ao deputado. Outros parlamentares, todos do PSB acompanharam o prefeito: o federal Pedro Campos, e os estaduais Rodrigo Farias, Sileno Guedes e Waldemar Borges.

O encontro ocorreu às vésperas de o PL das faixas ser votado. A previsão é que chegue a plenário na terça-feira.

COMANDO DOS VERDES NO RECIFE

Recém-filiado ao PV, o vereador Marco Aurélio Filho é o novo presidente do partido no Recife. A proposta é dar vida à legenda que não tinha nenhum representante na Câmara. Agora conta também com Victor André Gomes. “A gente está otimista, vendo que está no caminho certo”, disse, à Rádio Folha. O vereador foi lembrado pelo partido como nome possível a vice do prefeito João Campos.

ABRIGO

Uma semana após o PT decidir trocar o titular da Habitação no Recife, Ermes Costa, pelo executivo Felipe Cury, o secretário continua no posto. Na quinta, visitou as obras do Hospital da Criança e disse não ter recebido nenhum aviso. Nem do prefeito nem do PT.

FAIXAS DA PM

O presidente da Associação de Cabos e Soldados, Luiz Torres, entregou ofício a 44 dos 49 deputados. Implora apoio ao substitutivo que antecipa o fim das faixas salariais na PM para junho de 2025.

GREVE NA UFPE

A pauta é federal, mas a Associação dos Professores da UFPE vai buscar vereadores e deputados estaduais que ajudem na negociação. Os docentes estão em greve desde o dia 22 e querem encontrar solução.

