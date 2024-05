Prefeitos apostam em usar a marcha para transformar ingratidão em solidariedade federativa 

A- A+

Diante de uma crise que se arrasta entre municípios que não conseguem fechar suas contas positivamente, o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, aposta em boas notícias até o fim da Marcha dos Prefeitos, que acontece em Brasília até quinta-feira. Hoje o encontro será aberto oficialmente às 9h e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar.

A Confederação Nacional dos Municípios espera ansiosamente por isso. Quer contar ao chefe do Executivo nacional que, em 2019, o Congresso dificultou ainda mais a situação dos gestores com a Reforma da Previdência.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, rememora que brigas paroquiais - de prefeitos com deputados, de deputados com senadores - acabaram gerando o que ele tachou de "ingratidão federativa".

Listou uma pauta que envolve discussões sobre a desoneração da folha de pagamento, endividamento e pagamento de precatórios. Hoje 2.380 municípios têm algum precatório a pagar, uma dívida que chega a R$ 198 bilhões.

Os prefeitos contam com a aprovação da emenda 06 à PEC 66/2023 no Senado para tornar a desoneração da folha uma medida permanente. "Hoje, temos R$ 248 bilhões de dívidas só no registro geral e, se nada for feito, daqui a pouco essa dívida chega a um trilhão de reais”, estima Ziulkoski. Ele espera que a tal ingratidão seja transformada em solidariedade federativa.

Gouveia assina embaixo. No fim da tarde, os quase cem prefeitos pernambucanos se reúnem com a bancada federal na Câmara dos Deputados. "O momento é de fortalecer o municipalismo. Apesar de estarmos em um ano eleitoral, temos assegurado e expandido a participação na marcha", aposta Gouveia.

.Qualificando e interiorizando

Após três dias de agenda no interior do Estado, a governadora Raquel Lyra lançou no Recife o Qualifica PE. A proposta é oferecer o maior e melhor programa de qualificação de mão de obra e empreendedorismo, contemplando inicialmente 56 municípios, com 15.100 vagas. O programa pretende ser emancipador (dar liberdade financeira) e transversal (pelo menos dez secretarias envolvidas). Tem participação do Sistema S (Sebrae, Senai e Senac).

Seleção

O presidente do PT Recife, Cirilo Mota, ficou surpreso com a quantidade de inscritos para vereador. Esperava de 20 a 25 nomes e há 41. Fora os dez já definidos, o partido deve usar, entre outros critérios, a votação na última eleição e apoio de deputados. Decidem até dia 5.

Aclamação

Se depender de líderes comunitários do Recife, a vice de João Campos será a secretária Marília Dantas. Em uma das agendas no fim de semana, gritaram tanto o nome dela que o prefeito observou: "Desse jeito, minha gente, ela vai ficar com vergonha"

Recifense

Em nota, a presidente do PT nacional, a curitibana Gleisi Hoffmann, agradeceu o Título de Cidadã do Recife, aprovado na Câmara Municipal por 25 votos a favor, 4 contra e uma abstenção. A proposição é da vereadora Liane Cirne (PT) e a data da entrega ainda será definida.

