Presidente Lula aposta na "clareza" de João Campos na hora de compor chapa à reeleição

A- A+

De forma descontraída, em uma entrevista que durou aproximadamente 50 minutos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o trabalho desenvolvido pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), e aproveitou para mandar recados diretos sobre a composição da chapa com vistas às eleições deste ano. A conversa aconteceu na manhã de ontem com o jornalista Elielson Lima, do Blog do Elielson, e da Rádio CBN Recife, no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Lula se recusou a ser incisivo como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, quando visitou o Estado no ano passado, e disse na ocasião não ver outro cenário no Recife a não ser o Partido dos Trabalhadores ocupando a vice de João Campos. Afirmou ser necessário ouvir o prefeito para saber dos seus planos para 2026.

"Se ele não for candidato a governador e for continuar prefeito, o vice é um. Se ele for candidato (este ano) na perspectiva de ser candidato a governador, o vice é outro", prospectou, ressaltando ser necessário trabalhar a aliança com o PSB "com muito carinho". "Pernambuco é um estado em que a gente tem condições de fazer aliança política”

O presidente elogiou o desempenho do prefeito ao ressaltar que ele é "uma agradabilíssima surpresa para o povo do Recife". Observou que João Campos herdou a "matutês" do bisavô Miguel Arraes e a sabedoria do pai, o ex-governador Eduardo Campos, e avaliou que "ele tem a cabeça política no lugar".

"Acho que o João Campos tem clareza de que é importante uma aliança com o PT. O que eu espero é que ele faça uma boa construção de chapa. Ele tem que se acertar em Pernambuco porque eu não tenho um nome para indicar", atestou, durante a entrevista transmitida oficialmente por 36 emissoras de rádio no Estado.

Presidente da Alepe mobiliza outros Poderes

Ao saber da decisão do Estado de recorrer ao STF para derrubar trechos da Lei de Diretrizes Orçamentária deste ano, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto, correu. Alertou os presidentes do Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público para o risco de perdas financeiras, caso o Supremo acolha a ação de inconstitucionalidade movida pelo Executivo no último dia 25.

DE VOLTA A Prefeitura do Recife recorreu ao Ministério Público de Contas, que solicitou ao Tribunal de Contas liminar para derrubar o pedido do Executivo estadual. O Governo quer a volta dos servidores públicos cedidos ao município, incluindo, pelo menos, quatro secretários. O conselheiro Eduardo Porto, sobrinho do presidente da Alepe, Álvaro Porto, é o relator.

NA ESTRADA Vice-presidente nacional do PT e coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral, o senador Humberto Costa fará uma maratona de conversas no Sertão. Em três dias, se reunirá com líderes de pelo menos 10 municípios. Vai aproveitar para entregar ações e visitar obras, fruto de suas emendas parlamentares, como a Casa do Parto em Serra Talhada.

Veja também

BRASIL Lula demite diretor-adjunto da Abin por suposta espionagem