A- A+

Primeiro guia eleitoral expõe formas de comunicação e estilos de governar Principais candidatos ao Palácio das Princesas, João Campos e Raquel Lyra exibiram ritmos diferentes

No primeiro dia do horário eleitoral, os candidatos ao governo de Pernambuco transformaram os minutos de tela no espelho do estilo de gestão que adotam ou pretendem impor.

Mais do que apresentar propostas, a estreia serviu para marcar território e definir o tom de cada postulante, em uma corrida contra o tempo para atrair os indecisos a pouco mais de um mês da eleição.

O ex-vereador Ivan Moraes (Psol) aproveitou bem os 35 segundos. Foi alegre e cheio de vida. Em 4 minutos e 21 segundos, João Campos (PSB) dinamizou o guia, acelerando e falando de futuro.

Já a governadora Raquel Lyra (PSD) inovou no formato e adotou linha mais intimista nos 4 minutos e 3 segundos.

João Campos explorou ações à frente da Prefeitura do Recife. Mesclou a problemas encontrados nas andanças pelo estado, afirmando ter trabalhado no ritmo que Pernambuco gosta.

Citou o pai, Eduardo Campos e explorou a imagem do presidente Lula, a quem chamou de "pernambucano arretado". O programa da noite foi diferente do da tarde e será assim até 1º de outubro.

Da sala de casa, como uma anfitriã, Raquel parecia conversar com os "convidados", estabelecendo proximidade. Passou um tempo em silêncio, focada, provocou expectativa.

Emocionou-se e tentou emocionar quem estava do outro lado, quase sem explorar imagens de obras. Relembrou não ter pego a casa arrumada e avisou que Pernambuco voltou a gerar emprego, recuperar estradas e hospitais.

A largada na TV revelou visões opostas de se comunicar e fazer política, entre a velocidade das entregas e o acolhimento da conversa.

Tempo escasso

Ivan Moraes usou as redes sociais para reclamar do curto espaço de que dispõe no guia. Anotou o tempo em que Raquel Lyra ficou em silêncio. “Uns com tanto, outros tão pouco. A governadora teve tempo pra respirar mais de 20 segundos pra começar a falar no guia da TV. É mais da metade do meu tempo inteiro.”

Infiltrados no guia

O horário era reservado aos estaduais, mas os candidatos a federal Lula da Fonte, Clarissa Tércio e Michele Collins se anteciparam na sexta. Da Fonte surgiu ao lado de Gleide Angelo e Joel da Harpa. Clarissa com o marido, Júnior Tércio. e Michelle Collins com o marido, Cleiton Collins. Só ela não divulgou o número. Todos são do PP.

Apoio em discussão

A vice de Ivan Moraes (Psol), Alice Gabino (Rede), anunciou apoio à reeleição de Humberto Costa (PT). O outro nome ao Senado é Paulo Rubem Santiago, da Federação Psol-Rede. Ivan visitou Humberto na quinta, mas o partido ainda discute se vai seguir com o petista.

Sabatina na Rádio Folha

Segunda, a Rádio Folha FM 96,7 inicia entrevistas com os candidatos ao governo: Ivan Moraes (Psol) abre a conversa, dia 31; João Campos, na terça, 1º; e Raquel Lyra, na quarta, 2. Das 11h às 12h.

Veja também