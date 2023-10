PSDB sinaliza que governadora poderá voar sem precisar sair do ninho tucano

A- A+

O Partido da Social Democracia Brasileira quer reviver tempos áureos, não tão distantes, quando elegeu e reelegeu Fernando Henrique Cardoso para a Presidência da República (1995 a 2003). A Executiva Nacional, em reunião na segunda-feira à noite, estabeleceu o verbo crescer como principal diretriz.

Com esse propósito um item deve entrar em breve na pauta de discussão: gestores não deverão mais acumular a administração de prefeituras e governos e a rearrumação do partido.

Nos bastidores, esse é um dos pontos que a governadora Raquel Lyra, vice-presidente nacional e presidente estadual do PSDB, pode aproveitar para não ter de reerguer a legenda, ao mesmo tempo em que governa Pernambuco.

Por enquanto - comenta-se - ela não pensa em sair dos quadros tucanos, como se ventilou quando o PSD do ministro André de Paula passou a compor a base do Governo estadual Mas seria uma oportunidade de desvincular-se do presidente nacional, o governador do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite.

Os dois andaram se estranhando e hoje mantêm relação extremamente republicana, muito aquém do que a sigla necessita para atingir sua meta. O desafio de dar novo ritmo e avançar na conquista de mais espaço começa pelas eleições municipais do próximo ano.

O partido pretende lançar candidatura própria nos municípios com mais de cem mil eleitores. Em Pernambuco são nove, de acordo o Tribunal Regional Eleitoral no último pleito.

Também sugere coligações nas cinco cidades com maior eleitorado em cada unidade federativa. Em 2020, o PSDB conquistou cinco prefeituras no Estado: Lagoa do Carro, Ouricuri, São Joaquim do Monte, Vertentes e Caruaru, a maior delas e para a qual a atual governadora foi reeleita.

Dois anos depois, apesar de ter chegado ao Palácio do Campo das Princesas, encabeçando a chapa, o partido em Pernambuco elegeu apenas três deputados estaduais: Álvaro Porto, Débora Almeida e Izaías Régis. Não fez nenhum federal.

Em linhas gerais, os tucanos desejam ainda incentivar a participação das minorias para dar mais espaço à diversidade, inclusão e representatividade.

Dúvidas e disponibilidade para 2024

O discurso do deputado João Paulo (PT), ontem na Alepe, deixou o meio político de orelha em pé. Alegou não haver definição se nas eleições do Recife a aliança será com o prefeito João Campos ou com a governadora Raquel Lyra. Lembrou a aproximação dela com o Governo Lula e registrou não ser possível desconsiderar a força que ela terá na capital e na RMR. Aproveitou para lembrar várias de suas ações quando prefeito.

VANTAGEM > Sorteio na Comissão de Finanças deu ao deputado Izaías Régis a relatoria dos vetos do Executivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Rodrigo Farias e Socorro Pimentel eram os outros nomes. Na CCLJ a missão é de Débora Almeida. Também da base de Raquel Lyra.

BENEFICENTE > A Santa Casa de Misericórdia, ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife, celebra 165 anos com sessão solene na Alepe. Hoje, às 18h, no Auditório Sérgio Guerra. A proposição é da deputada estadual, Debora Almeida (PSDB).

