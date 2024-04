A- A+

PT adota nova tática na briga pela vice, após estratégia do prefeito João Campos Partido deve apresentar apenas um nome até o fim do mês e admite discutir a vaga sem antecipar a indicação

O Partido dos Trabalhadores sentiu a pressão feita pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), e decidiu mudar a estratégia na disputa da vaga pela vice. O presidente da legenda na capital, Cirilo Mota, defende que até o fim deste mês seja apresentado ao prefeito apenas um nome petista.

Hoje estão inscritos o deputado federal Carlos Veras, apoiado pelo grupo do senador Humberto Costa, e o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais Mozart Sales, da ala ligada à senadora Teresa Leitão. A executiva municipal se reuniu ontem à noite, mas novo encontro está agendado para o dia 27.

A nova postura surge após a decisão do prefeito de filiar quatro secretários a diferentes partidos que integram sua base de apoio: Felipe Matos, Planejamento, no Republicanos; Maíra Fischer, Finanças, no União Brasil; Marília Dantas, de Infraestrutura, no MDB; e o chefe de gabinete, Victor Marques, que tem status de secretário, no PCdoB.

O PT admite até a possibilidade de discutir a vice sem antecipar o nome a ser indicado. "O processo no PT é diferente. As inscrições não aconteceram apenas aqui", explica, negando qualquer erro ao escolher nomes antes de o prefeito garantir a vaga para o partido.

Segue firme na defesa de ter a vice. Para Cirilo Mota, o movimento do prefeito é natural. Considera que a lista de filiados foi anunciada para alimentar especulações e logo, logo acalmar os ânimos.

"João Campos tem maturidade suficiente para entender a importância de estar junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e junto à Frente Popular. Ele tem a responsabilidade de reafirmar a Frente como alternativa para melhorar a vida do povo", atesta.



SEM BARGANHA POLÍTICA

Líder da bancada do PL na Assembleia e com trânsito livre junto à governadora Raquel Lyra (PSDB), o deputado Renato Antunes aposta que o PP criou um fato político ao anunciar que ficaria com o Detran. Desde o início do Governo, o órgão está nas mãos do PL. "Quem conhece um pouco o deputado Eduardo da Fonte sabe que ele gosta de polêmica e foi uma tentativa infeliz de tumultuar o processo. Não saiu nada no Diário Oficial. O PL está contemplado, mas o objetivo não é cargo", disse, em entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

INSTITUCIONAL

Por dois dias seguidos, a governadora em exercício Priscila Krause teve agenda ao lado do presidente Lula, em Brasília. Participou da assinatura da MP das energias renováveis e da redução da tarifa de energia. E ontem celebrou o anúncio de 8.947 moradias do Minha Casa Minha Vida para o Estado.

DIPLOMACIA

Após sabatina na Comissão de Finanças, o secretário da Fazenda, Wilson de Paula, conversou com o deputado Álvaro Porto sobre novos projetos a serem encaminhados pelo Governo. O presidente reiterou a disposição da Casa de analisar e aprovar o que estiver voltado ao desenvolvimento de Pernambuco

