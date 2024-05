A- A+

PT do Recife corre risco de perder vice na chapa de João Campos e Secretaria de Habitação Carlos Veras ameaça ficar fora da base do prefeito caso seu grupo não indique nome para pasta

A decisão do Diretório Municipal do PT de apresentar ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), outro nome para ser titular na Secretaria de Habitação, ganhou um novo capítulo.

Para substituir Ermes Costa, o grupo da senadora Teresa Leitão sugere a ascensão do secretário-executivo, Felipe Cury. Já o grupo de Humberto Costa defende o assessor parlamentar João Paulo Oliveira para a vaga.

O senador negou a definição de Cury como secretário e Oliveira para a executiva. Informou que o partido ainda está discutindo o nome a ser levado ao prefeito.

Mais enfático, e dizendo não ter dúvidas de que o embate na Habitação decorre da disputa pela possível vaga de vice à reeleição de João Campos, o deputado federal Carlos Veras disparou.

"Não aceitamos substituir (a vaga de secretário) por um nome que não seja indicado pelo nosso grupo. Se isso acontecer de forma truculenta, nós vamos preferir ficar fora da base do Governo", cravou.

Ermes Costa, ligado ao senador, está na pasta desde março do ano passado Em uma avaliação de desempenho, o PT considerou que o secretário ficou aquém das necessidades da pasta e da projeção do partido.

"Nós temos tarefas políticas para ele. Ermes é um bom quadro e pode atuar em qualquer canto. Pode ajudar nas campanhas de Jaboatão ou de Paulista, por exemplo", sustentou Veras.

Para o deputado federal, que está entre os possíveis nomes do PT para vice de João Campos, será necessário a legenda ampliar as avaliações sobre a atuação no Governo.

"Se a mudança se der desse jeito, vamos precisar rediscutir também a atuação de Oscar (Barreto) na Secretaria de Meio Ambiente", enfatizou. Oscar Barreto assumiu a pasta também em março de 2023.

Um dos líderes da bancada federal, Veras acrescentou que, apesar do acirramento, a ideia é construir consenso, pensando na unidade do partido.

Nesse ritmo, já circula nos bastidores que o PT corre o risco de perder a possível vaga de vice e a pasta de Habitação.



PROTAGONISMO ELEITORAL

O senador Humberto Costa assegurou ontem que mantém firme nas discussões a importância de o PT consolidar seu protagonismo no cenário eleitoral deste ano. Reforçou que o debate para escolha do vice na chapa de João Campos à reeleição continua e reforçou que a decisão será conjunta, entre o presidente Lula e o prefeito do Recife. Carlos Veras e Mozart Sales estão entre os possíveis indicados.

AFINIDADE

O presidente da Assembleia, Álvaro Porto (PSDB), disse, no Compaz, estar feliz com o desempenho do prefeito João Campos e o avanço das creches no Recife, e agradeceu ao ministro Camilo Santana. Canhotinho, cidade administrada por sua mulher, Sandra Paes, conquistou uma creche, tem outra em construção e uma terceira já aprovada com ajuda do Governo Federal.

BOM PROVEITO

O ministro Camilo Santana trocou o sobrenome do prefeito de São Lourenço da Mata, Vinicius Labanca. Chamou de Lambança. O erro do cerimonial tinha tudo pra ser pejorativo, mas acabou virando brincadeira na Arena e nas redes sociais.

