Raquel Lyra aproveita o Carnaval para reunir-se com o prefeito João Campos Em gesto republicano, governadora conversa com o adversário sobre segurança durante a folia

O s preparativos para o Reinado de Momo uniram ontem dois adversários políticos no Palácio do Campo das Princesas. O prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSDB) conversaram durante pouco mais de uma hora. O gesto partiu da governadora há alguns dias. O prefeito chegou pontualmente, às 14h, e não esperou nem um minuto para ser recebido.

Na pauta, uma das principais preocupações da festa: a segurança. Pouco antes do encontro - o primeiro entre os dois fora de eventos oficiais - o gestor havia anunciado no Paço do Frevo a programação para os seis dias de folia no Marco Zero, no Bairro do Recife.

Disse que a estrutura carnavalesca está organizada com recursos próprios e de patrocinadores. Sem verba do Governo do Estado. Serão três mil apresentações e um dia a mais para o folião se esbaldar.

"Vamos contar com o Centro de Operações da Prefeitura (criado no período chuvoso do ano passado e usado também no réveillon). Vocês vão ver tudo montado com profissionalismo para garantir o melhor e maior Carnaval da história", prometeu.

Informou que o Executivo municipal decidiu instalar e deixar funcionando mais de 70 câmeras de videomonitoramento para incrementar a segurança nos principais polos. Os equipamentos estão na lista de pendências a serem resolvidas pelo Executivo estadual.

"A segurança é conduzida pela Secretaria de Defesa Social do Estado. Assim como foram parceiros no réveillon, acreditamos que haverá uma boa segurança no Carnaval", enfatizou o prefeito.

No texto divulgado pela assessoria da governadora após a reunião, ela afirma que Pernambuco está pronto para fazer o melhor e mais bonito Carnaval. "Para isso, iremos garantir a segurança em todos os municípios, do Litoral ao Sertão", ressaltou.

A gestora já recebeu mais de 120 prefeitos. "Como não poderia ser diferente, incluímos o Recife e tratamos sobre a segurança durante esse período para que todos os pernambucanos e turistas aproveitem a festa com paz e tranquilidade", afirmou.

Os dois também conversaram, segundo a assessoria, sobre habitação, educação e saúde. João Campos aproveitou e convidou Raquel Lyra para a abertura do Carnaval do Recife, dia 8 de fevereiro, no Marco Zero.

Agenda sempre disputada

Até o fim da tarde de ontem a assessoria da Presidência da República não sabia se o presidente Lula, que está em Pernambuco hoje e amanhã, aceitaria o convite da governadora para jantar. Na programação oficial, ele anuncia hoje a retomada das obras na Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca. Amanhã participa da troca de comando no Comando Militar do Nordeste, em Abreu e Lima. Raquel Lyra e João Campos vão recebê-lo na Base Aérea do Recife e acompanham todo o roteiro.



POLÊMICA > O presidente Lula não fará o anúncio da instalação da Escola de Sargento em Pernambuco. Segundo a assessoria, ele apenas será testemunha da assinatura do termo de compromisso entre o Estado e o ministro da Defesa, José Mucio.



ENTREVISTA > Ambientalistas, que ainda têm ressalvas ao projeto da Escola de Sargentos, precisaram sair da sala onde aconteceu ontem a coletiva de Imprensa. O Governo Federal alegou que o espaço era reservado a jornalistas.



RIXA > Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, o deputado Romero Albuquerque defendeu o equilíbrio político na hora de escolher candidatos. Para ele, a polarização deixa de atender os melhores. "A opção deveria ser unicamente pelo mais preparado."

