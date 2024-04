Raquel Lyra confia na aprovação do projeto sobre o fim das faixas na PM de Pernambuco

A- A+

A votação apertada do projeto que extingue as faixas salariais para policiais militares e bombeiros não esmoreceu a governadora Raquel Lyra (PSDB). "Estou confiante de que conseguiremos a maioria em plenário. Elaboramos a melhor proposta para não inviabilizar o Estado", afirmou a gestora, ontem, após o lançamento do Cena Nordeste Festival, iniciativa cultural promovida pelo Consórcio Nordeste e que envolve os nove Estados da região.

Na quarta-feira, a Comissão de Finanças aprovou o Projeto de Lei nº 1671 por 5 votos a 4, mesmo placar da Comissão de Justiça no início do mês. A deputada Débora Almeida (PSDB) e o deputado Antônio Moraes (PP) deram o voto de Minerva, na condição de presidente dos colegiados.

A proposta deve ser votada em plenário na próxima semana. Para ser aprovada, precisa de 25 votos. Nos corredores do Palácio das Princesas, o placar nas comissões acendeu o alerta.

Governistas reconhecem a necessidade de uma estratégia para que a proposta, esperada há sete anos, passe em plenário. Antes disso, o PL deve ser analisado pela Comissão de Segurança, na qual o Executivo tem minoria.

Admitem ser difícil fazer política com responsabilidade quando a oposição recorre, dizem, a uma "política rasteira", ao alardear ser possível acabar as faixas salariais de uma vez, correndo o risco de desequilíbrio financeiro do Estado.

O PL propõe o fim das faixas de maneira escalonada em junho deste ano, de 2025 e de 2026, quando seriam extintas em definitivo. Também estabelece reajuste salarial de 3,5%; em 2024; 3,5%, no próximo ano e mais 3% no ano seguinte. Com as mudanças, o impacto nos cofres públicos é de R$ 1,8 bilhão.

FORÇA DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Na semana em que se celebra o Dia dos Povos Indígenas, o pré-candidato a prefeito de Pesqueira, Marcos Luidson, o cacique Marquinhos Xukuru, tomou posse no Conselho Nacional de Política Indigenista. "A retomada do conselho é extremamente importante para que os povos indígenas assumam o protagonismo de discutir demarcação das terras, saúde, educação", enfatiza.

SUSTENTABILIDADE

Na gravação do programa do PV, que vai ao ar em maio, o deputado Clodoaldo Magalhães, destacou a importância de as cidades estarem preparadas para as consequências das mudanças climáticas. Ressaltou ainda o compromisso de garantir qualidade de vida ao povo.

DESTAQUE

O médico Leirson Magalhães é benquisto, mas por correção e lealdade o advogado Alan Pereira ganha força para vice em Serra Talhada. Ele está há 12 anos vinculado ao ex-deputado Sebastião Oliveira (Avante). E tem ganhado vereadores ligados à prefeita Márcia Conrado (PT).

PARCERIAS

O senador Fernando Dueire e o deputado Jarbas Filho, ambos do MDB, assinam, hoje, ordens de serviço com o prefeito Marcondes Sá, em Salgueiro, e em Cedro, com a prefeita Marly Quental.

